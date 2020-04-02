Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь из-за коронавируса

Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз. Среди жизненно необходимых вещей в условиях пандемии лекарства, тесты на коронавирус, средства гигиены и аппараты для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, среди населения будут бесплатно раздавать средства личной гигиены. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Красного Креста в Украине Александр Власенко в интервью Интерфакс-Украина.

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Груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по медучреждениям, которые были определены для лечения людей с COVID-9.

Власенко напомнил, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Красного Креста Петером Маурером. Во время него Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза.



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