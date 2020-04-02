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      Красный Крест передал на Донбасс гуманитарную помощь из-за коронавируса

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      Гуманитарная помощь от Красного Креста отправится на Донбасс / Фото 24 канала

      Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз. Среди жизненно необходимых вещей в условиях пандемии лекарства, тесты на коронавирус, средства гигиены и аппараты для искусственной вентиляции легких.

      Кроме того, среди населения будут бесплатно раздавать средства личной гигиены. Об этом сообщил пресс-секретарь делегации Красного Креста в Украине Александр Власенко в интервью Интерфакс-Украина.

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      Груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по медучреждениям, которые были определены для лечения людей с COVID-9.

      Власенко напомнил, что 18 марта состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Красного Креста Петером Маурером. Во время него Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Оккупированные территории Война на Донбассе Новости политики Министерство социальной политики
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