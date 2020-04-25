18:48
25 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Пандемия значительно усложнила ситуацию на Донбассе, – глава Красного Креста

      - Читати новину українською
      Как живут люди на линии разграничения во время карантина
      Как живут люди на линии разграничения во время карантина / Фото 24 канала

      Карантин из-за коронавируса стал дополнительным испытанием для людей, которые живут на линии разграничения и оккупированном Донбассе. Гуманитарная ситуация на этих территориях обострилась.

      Многие пожилые люди временно остаются без помощи своих близких, которые живут по другой стороне линии соприкосновения. Об этом рассказала глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт в интервью Интерфакс – Украина.

      Война продолжается Оккупанты ранили 2 украинских бойцов и получили достойный отпор

      Конечно, пандемия COVID-19 обострила гуманитарную ситуацию в районах, пострадавших от конфликта, поскольку создала дополнительные трудности для проживающих там людей. Перевозки между городами и поселками или деревнями на Донбассе почти полностью прекращены, как и пересечение линии столкновения,
      – констатировала Жиллетт.

      Значительная часть населения, которая там осталась – это старики и пенсионеры. Изоляция и бремя боевых действий значительно влияют на их жизнедеятельность.

      По словам Жиллетт, сейчас идет доставка груза, который на Донбасс 2 апреля передал Красный Крест. "Гуманитарная помощь, которую доставили самолетом, не сильно отличается от той, которую МККК привозит в Украину с начала конфликта, просто в нее добавлены некоторые товары, необходимые для предотвращения и лечения COVID-19", – рассказала она.

      Карантин на Донбассе: коротко

      • С 22 марта Украина приостановила пропуск через линию разграничения на Донбассе. Все, кто все же имеет право вернуться оттуда, должны пройти 14-дневную обсервацию. В частности и те, кого освободили из плена накануне Пасхи.
      • В начале апреля Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз. Среди вещей – лекарства, тесты на коронавирус, средства гигиены и аппараты для искусственной вентиляции легких.
      • На подконтрольной Украине территории зафиксировали 27 случаев в Донецкой области и 28 – Луганской.
      • В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей подтвердили 115 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Подтверждено 67 случаев заражения коронавирусом в Донецкой области, 48 случаев – в Луганской.
      • Оккупанты намерены закрыть Луганск на въезд и выезд с 30 апреля. Кроме того, в городе закроют заведения питания и остановят общественный транспорт.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Чернобыль в огне: какие достопримечательности в Зоне отчуждения мы уже потеряли
      сегодня , 17:36 Чернобыль в огне: какие достопримечательности в Зоне отчуждения мы уже потеряли
      Світлана Попова
      Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      сегодня , 12:00 Хаос и паника: как дезинформация влияет на людей и что с этим делать
      Блог Медіа