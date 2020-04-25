Пандемия значительно усложнила ситуацию на Донбассе, – глава Красного Креста

Карантин из-за коронавируса стал дополнительным испытанием для людей, которые живут на линии разграничения и оккупированном Донбассе. Гуманитарная ситуация на этих территориях обострилась.

Многие пожилые люди временно остаются без помощи своих близких, которые живут по другой стороне линии соприкосновения. Об этом рассказала глава Международного Комитета Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт в интервью Интерфакс – Украина.

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Конечно, пандемия COVID-19 обострила гуманитарную ситуацию в районах, пострадавших от конфликта, поскольку создала дополнительные трудности для проживающих там людей. Перевозки между городами и поселками или деревнями на Донбассе почти полностью прекращены, как и пересечение линии столкновения,

– констатировала Жиллетт.

Значительная часть населения, которая там осталась – это старики и пенсионеры. Изоляция и бремя боевых действий значительно влияют на их жизнедеятельность.

По словам Жиллетт, сейчас идет доставка груза, который на Донбасс 2 апреля передал Красный Крест. "Гуманитарная помощь, которую доставили самолетом, не сильно отличается от той, которую МККК привозит в Украину с начала конфликта, просто в нее добавлены некоторые товары, необходимые для предотвращения и лечения COVID-19", – рассказала она.

Карантин на Донбассе: коротко