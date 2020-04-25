08:44
25 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Оккупанты ранили 2 украинских бойцов и получили достойный отпор

      - Читати новину українською
      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Двое украинских бойцов получили ранения, но военные дали достойный отпор, ранив по меньшей мере 1 оккупанта.

      Проросійські бойовики вкотре застосували проти наших воїнів заборонену мінськими угодами зброю, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

      Важливо Росія повернула Україні дві ноти протесту щодо Криму та Донбасу: деталі

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції обстріляли поблизу:

      • Павлополя;
      • Лебединського;
      • Старогнатівки;
      • Широкиного.

      Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Військові рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до 5 обстрілів неподалік:

      • Хутора Вільного;
      • Новоолександрівки;
      • Новотошівського;
      • Новозванівки.

      Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

      Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки.

      У пресштабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 військових. Список імен героїв – за посиланням.

      війна на донбасі карта окупованих територій донбас
      Карта окупованих територій / 24 канал

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости России Пророссийские боевики Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Оккупированные территории Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Как дезинфицировать одежду с прогулки и нужно ли это вообще: интервью с инфекционистом
      сегодня , 07:15 Как дезинфицировать одежду с прогулки и нужно ли это вообще: интервью с инфекционистом
      Андрій Костюк
      Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      24 апреля , 22:44 Сергея Верланова уволили из налоговой: что о нем известно
      Василь Денисюк