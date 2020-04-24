Россия вернула Украине две ноты протеста по Крыму и Донбассу: детали
Министерство иностранных дел России вернуло украинскому МИДу две ноты протеста. В одной из них говорится о недовольстве археологическими раскопками и земляными работами в Крыму со стороны оккупантов. А во второй – о вмешательстве Кремля в ситуацию с коронавирусом в Крыму и на Донбассе.
Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, передає пресслужба російського МЗС.
До теми Ситуація як в КНДР: Кулеба відповів американському виданню на статтю про "щасливий Крим"
Захарова традиційно кинула закиди у бік Києва – нібито в Україні лютує епідемія коронавірусу, а в Чорнобилі вирують пожеж, і в цей час "МЗС України направляє всі сили на бомбардування держави-агресора грізними нотами протесту".
Створюється відчуття, що київська влада живе в паралельній реальності. Спочатку відрізають Крим від води та електрики, вводять блокаду Донбасу, а потім вимагають звіту про те, як Росія захищає жителів цих регіонів від коронавірусної інфекції. Київ має можливість прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, якщо українська влада дійсно турбується про долю та здоров'ям людей, що там проживають,
– заявила Захарова.
Водночас так звана дипломатка наголосила, що Росія начебто не є стороною конфлікту на Південному Сході України та взагалі не здійснює контроль над територією Донбасу. А щодо Криму, то це питання закрито. На переконання Кремля, півострів у 2014 році нібито "добровільно возз'єднався з Росією".
"Всі ноти протесту щодо дій російської влади, пов'язаних із здійсненням суверенітету над Кримським півостровом, чи то візити офіційних осіб, будівництво інфраструктурних об'єктів, зокрема й археологічні розкопки, проведення виборів, всі можливі заходи, будуть і далі повертатися українській стороні через відсутність підстав для їх розгляду", – підсумувала Захарова.
Цікаво Серед хворих на коронавірус є бойовики, – Резніков
Зауважимо, що окупаційна влада приховує кількість хворих на коронавірус к в Криму, так і на Донбасі. За даними розвідки, на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей – щонайменше 150 інфікованих, тоді як за офіційними даними, їх – не більше, ніж 26.
Щодо Криму, то тут офіційно підтвердили 76 випадків COVID-19.
Ситуація в тимчасово окупованому Криму та Севастополі – не дуже хороша, щоб не сказати, дуже складна. Дійсно, там не вистачає медикаментів, засобів захисту та тестів. Закриваються деякі лікарні, тому що є підозри, що вся лікарня є інфікованою, як-то в Армянську або Севастополі,
– зазначив у коментарі 24 каналу постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.
Читайте также
-
Как изменились тарифы на такси в столице во время карантинасегодня , 09:06
-
Зеленский и "Мрия", большой пожар в Польше и $150 тысяч за портрет: фото 23 апрелясегодня , 07:50
-
Как изменится бизнес после карантина: 12 новацийсегодня , 06:40
-
Как получить соцпомощь, если вы потеряли работу на карантинесегодня , 08:42
-
Курс валют на 24 апреля: евро опустился до почти 29 гривен, доллар – на уровне 27 гривенсегодня , 08:31
-
Распространение коронавируса может ощутимо замедлиться летом, – Белый домсегодня , 08:05