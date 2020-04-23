Коронавирус в Крыму: сколько инфицированных и как противодействуют COVID-19

Эксперты отмечают, что оккупационные власти полуострова скрывают правдивую информацию о COVID-19. Другие уверены, что там просто невозможно посчитать количество инфицированных.

Официальные данные, которые предоставляет российская оккупационная власть в Крыму, свидетельствуют о том, что по состоянию на 22 апреля на полуострове выявлено 76 случаев COVID-19. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Что происходит в Крыму, читайте в статье на сайте 24 канала.

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Однако в этой общественной организации отметили, что официальные цифры занижены. Эксперты пишут, что руководителям некоторых больниц дают неофициальные указания не сообщать о всех случаях подозрения на COVID-19.

Какова ситуация с коронавирусом в Крыму?

Российские власти на полуострове отмечают, что полностью контролируют ситуацию. Самопровозглашенный глава правительства Сергей Аксенов проверяется на COVID-19 ежедневно. "Гоблин" лично об этом рассказал. А вот людям тестов не хватает.

Ситуация во временно оккупированном Крыму и Севастополе не слишком хорошая, чтобы не сказать, очень сложная. Действительно, там не хватает медикаментов, средств защиты и тестов. Закрываются некоторые больницы, потому что есть подозрения, что вся больница инфицирована, как то в Армянске или Севастополе,

– сказал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

Также чиновник отметил, что поскольку Крым отрезан от цивилизованного мира, он не может получать поставки тестов или лекарственных средств из-за рубежа.

Впрочем, Россия таки организовала контрабанду – через неделю на полуостров прибудет кислородный концентратор из Франции для симферопольской больницы. Это единственное пока заведение, которое принимает больных коронавирусом.

Также на полуострове действует только одна лаборатория, которая проводит тестирование на COVID-19. Проверку нельзя сделать по собственному желанию. Тестирование назначает врач, если у больного есть соответствующие симптомы.

"Информация о проведении тестирования на COVID-19 в Крыму противоречивая, отсутствуют четкие сроки получения результатов таких анализов (от 4 до 14 дней, с учетом случаев госпитализации). Ряду пациентов не сообщают о результатах", – отметили в Крымской правозащитной группе.

В такой ситуации трудно оценить весь масштаб эпидемии.

В общем система здравоохранения оккупированного Крыма не в состоянии бороться с распространением коронавируса и лечить больных COVID-19. Во многих больницах даже в случае подозрения на COVID-19 медицинские работники продолжают работу без специальных средств защиты.

Самопровозглашенная власть признала, что не в состоянии в полном объеме обеспечить больницы необходимым количеством аппаратов ИВЛ.

Худшая ситуация сейчас в Севастополе – там больных больше всего. На 22 апреля подтверждено 25 случаев.

На прошлой неделе новых инфицированных в Крыму обнаруживали практически ежедневно. На полуострове растет количество не только привезенных, но и внутренних случаев инфицирования коронавирусом.

"Гибридный" карантин

В Крыму ввели довольно жесткий карантин. Выйти из дома разрешено только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним животным, в случае обращения за экстренной медицинской помощью, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин.

Но полуостров остается открытым, хотя россиян и просят воздержаться от поездок в Крым. Пока безрезультатно – они продолжают привозить коронавирус. Поток туристов на пасхальные праздники увеличился на 40%. Это при том, что гостиницы и рестораны не работают.

Улицы патрулируют и выписывают штрафы за нарушение самоизоляции. В Севастополе зафиксировали привлечение к этому членов парамилитарных формирований – казаков. Вместе с полицией они проводят "профилактические беседы" с местными жителями.



Патруль в Крыму / Фото ZMINA

В то же время, власти все же допускают скопление людей. К примеру, 13 апреля в Евпатории состоялось торжественное возложение цветов "в честь годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков". Тема "фашистов" для оккупантов остается актуальной. Такое мероприятие не отменили даже несмотря на запрет на проведение мирных собраний.

Вот такой неоднозначный карантин, крымчане окрестили его "гибридным", мол, ввели жесткие правила, но не для всех.

Кроме того власти разрешили работать большому количеству предприятий, которые признали важными для жизнедеятельности полуострова. Утвердили также список. В него попали и те, которые принадлежат российским олигархам и приближенным к Путину. Конечно, нельзя же допустить, чтобы такие предприятия обанкротились.

Крымский блогер Игорь Воротников пишет для Крым.Реалии о том, что персональные разрешения на работу получили и предприятия украинских олигархов.

Немалую долю заботы крымские чиновники уделили организациям, которые прямо или косвенно принадлежат украинским бизнесменам. В первую очередь, это, конечно, химические заводы олигарха Дмитрия Фирташа – "Крымский титан" и "Крымсода", а также Бахчисарайский цементный комбинат "Стройиндустрия", который может по-прежнему принадлежать украинскому олигарху Давиду Жвании,

– пишет Игорь Воротников.

Блогер приводит и другие примеры. В частности пишет и о "Заводе марочных вин Коктебель", который принадлежит семье главы Службы внешней разведки России и экс-спикеру российского парламента Сергею Нарышкину. Ему тоже разрешили работать.

В то же время непривилегированным производителям вина запрещено продавать товар через интернет, такие у них законы. Стоит отметить, что из-за коронавируса виноделы Крыма на грани банкротства, а оккупационная власть оказалась несправедливой.

Я считаю, что в текущих условиях было бы правильным со стороны государства поддержать российских производителей вина и позволить онлайн-торговлю хотя бы для них, но боюсь, что на такие тонкие настройки руководство нашей страны не способно,

– сетует севастопольский винодел, основатель авторского винодельческого хозяйства "Uppa Winery" Павел Швец, пишут на AgroNews.

Ситуацию на полуострове в значительной мере ухудшает нехватка воды.

Подробно об этом читайте здесь Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова

Когда ждут ослабления карантина?

Несмотря на резкий рост случаев заболевания и полную безответственность самопровозглашенной власти Крыма, планируется, что уже 1 мая карантин ослабят – откроют салоны красоты, ремонт компьютеров, химчистки, магазины стройматериалов и хозтоваров.