Коронавірус у Криму: скільки інфікованих та як протидіють COVID-19

Експерти зазначають, що окупаційна влада півострову приховує правдиву інформацію щодо COVID-19. Інші впевнені, що там просто неможливо порахувати кількість інфікованих.

Офіційні данні, які надає російська окупаційна влада в Криму, свідчать про те, що станом на 22 квітня на півострові виявлено 76 випадків COVID-19. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Що відбувається в Криму, читайте в статті на сайті 24 каналу.

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Проте у цій громадській організації зазначили, що офіційні цифри занижені. Експерти пишуть, що керівникам деяких лікарень дають неофіційні вказівки не повідомляти про всі випадки підозри на COVID-19.

Яка ситуація з коронавірусом у Криму?

Російська влада на півострові зазначає, що цілком контролює ситуацію. Самопроголошений глава уряду Сергій Аксьонов перевіряється на COVID-19 щодня. "Гоблін" особисто про це розповів. А от людям тестів не вистачає.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму і Севастополі не дуже хороша, щоб не сказати, дуже складна. Дійсно, там не вистачає медикаментів, засобів захисту і тестів. Закриваються деякі лікарні, тому що є підозри, що вся лікарня інфікована, як-то в Армянську або Севастополі,

– сказав Постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич.

Також чиновник зазначив, що оскільки Крим відрізаний від цивілізованого світу, він не може отримувати поставки тестів або лікарських засобів з-за кордону.

Втім, Росія таки організувала контрабанду – через тиждень на півострів прибуде кисневий концентратор з Франції для сімферопольської лікарні. Це єдиний наразі заклад, який приймає хворих на коронавірус.

Також на півострові діє лише одна лабораторія, яка проводить тестування на COVID-19. Перевірку не можна зробити за власним бажанням. Тестування призначає лікар, якщо у хворого є відповідні симптоми.

"Інформація про проведення тестування на COVID-19 у Криму суперечлива, відсутні чіткі терміни отримання результатів таких аналізів (від 4 до 14 днів, із врахуванням випадків госпіталізації). Ряду пацієнтів не повідомляють про результати", – зауважили у Кримській правозахисній групі.

У такій ситуації важко оцінити весь масштаб епідемії.

Загалом система охорони здоров’я окупованого Криму не спроможна боротися з поширенням коронавірусу та лікувати хворих на COVID-19. У багатьох лікарнях навіть у разі підозри на COVID-19 медичні працівники продовжують роботу без спеціальних засобів захисту.

Самопроголошена влада визнала, що не в змозі в повному обсязі забезпечити лікарні необхідною кількістю апаратів ШВЛ.

Найгірша ситуація наразі у Севастополі – там хворих найбільше. На 22 квітня підтверджено 25 випадків.

Минулого тижня нових інфікованих у Криму виявляли практично щодня. На півострові зростає кількість не тільки привезених, а й внутрішніх випадків інфікування коронавірусом.

"Гібридний" карантин

У Криму запровадили доволі жорсткий карантин. Вийти з дому дозволено лише за необхідності поїздки на роботу, на прогулянку з домашнім улюбленцем, у разі звернення за екстреною медичною допомогою, а також для походу в аптеку або продуктовий магазин.

Але півострів лишається відкритим, хоч росіян й просять утриматись від поїздок у Крим. Поки безрезультатно – вони продовжують привозити коронавірус. Потік туристів на великодні свята збільшився на 40%. Це при тому, що готелі й ресторани не працюють.

Вулиці патрулюють й виписують штрафи за порушення самоізоляції. У Севастополі зафіксували залучення до цього членів парамілітарних формувань – козаків. Разом з поліцією вони проводять “профілактичні бесіди” з місцевими мешканцями.

Патруль в Криму / Фото ZMINA

Водночас, влада все ж допускає скупчення людей. До прикладу, 13 квітня в Євпаторії відбулось урочисте покладання квітів “на честь річниці визволення від німецько-фашистських загарбників”. Тема "фашистів" для окупантів лишається актуальною. Такий захід не скасували навіть попри заборону на проведення мирних зібрань.

Ось такий неоднозначний карантин, кримчани охрестили його "гібридним", мовляв ввели жорсткі правила, але не для всіх.

Крім того влада дозволила працювати великій кількості підприємств, які визнали важливими для життєдіяльності півострову. Затвердили навіть список. У нього потрапили й ті, які належать російським олігархам та наближеним до Путіна. Звісно, не можна ж допустити аби такі підприємства збанкрутували.

Кримський блогер Ігор Воротніков пише для Крим.Реалії про те, що персональні дозволи на роботу отримали й підприємства українських олігархів.

Чималу частку турботи кримські чиновники приділили організаціям, які безпосередньо чи опосередковано належать українським бізнесменам. В першу чергу, це, звичайно, хімічні заводи олігарха Дмитра Фірташа – "Кримський титан" і "Кримсода", а також Бахчисарайський цементний комбінат "Будіндустрія", який може як і раніше належати українському олігарху Давиду Жванії,

– пише Ігор Воротніков.

Блогер приводить також інші приклади. Зокрема пише й про "Завод марочних вин Коктебель", який належить родині голови Служби зовнішньої розвідки Росії і ексспікеру російського парламенту Сергію Наришкіну. Йому теж дозволили працювати.

Водночас непривілейованим виробникам вина заборонено навіть продавати товар через інтернет, такі у них закони. Варто зазначити, що через коронавірус винороби Криму на межі банкрутства, а окупаційна влада виявилась не справедливою.

Я вважаю, що в поточних умовах було б правильним з боку держави підтримати російських виробників вина і дозволити онлайн-торгівлю хоча б для них, але боюся, що на такі тонкі настройки керівництво нашої країни не здатне,

– нарікає севастопольський винороб, засновник авторського виноробного господарства "Uppa Winery" Павло Швець, пишуть на AgroNews.

Ситуацію на півострові значною мірою погіршує недостача води.

Детально про це читайте тут Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова

Коли чекають послаблення карантину?

Не дивлячись на різке зростання випадків захворювання й повну безвідповідальність самопроголошеної влади Криму, планується, що вже 1 травня карантин послаблять – відкриють салони краси, ремонт комп'ютерів, хімчистки, магазини будматеріалів і госптоварів.