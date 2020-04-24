Росія повернула Україні дві ноти протесту щодо Криму та Донбасу: деталі

Міністерство закордонних справ Росії повернуло українському МЗС дві ноти протесту. В одній із них мовиться про невдоволення археологічними розкопками та земляними роботами в Криму з боку окупантів. А в другій – про втручання Кремля в ситуацію з коронавірусом у Криму та на Донбасі.

Про це під час брифінгу повідомила офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова, передає пресслужба російського МЗС.

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Захарова традиційно кинула закиди у бік Києва – нібито в Україні лютує епідемія коронавірусу, а в Чорнобилі вирують пожеж, і в цей час "МЗС України направляє всі сили на бомбардування держави-агресора грізними нотами протесту".

Створюється відчуття, що київська влада живе в паралельній реальності. Спочатку відрізають Крим від води та електрики, вводять блокаду Донбасу, а потім вимагають звіту про те, як Росія захищає жителів цих регіонів від коронавірусної інфекції. Київ має можливість прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, якщо українська влада дійсно турбується про долю та здоров'ям людей, що там проживають,

– заявила Захарова.

Водночас так звана дипломатка наголосила, що Росія начебто не є стороною конфлікту на Південному Сході України та взагалі не здійснює контроль над територією Донбасу. А щодо Криму, то це питання закрито. На переконання Кремля, півострів у 2014 році нібито "добровільно возз'єднався з Росією".

"Всі ноти протесту щодо дій російської влади, пов'язаних із здійсненням суверенітету над Кримським півостровом, чи то візити офіційних осіб, будівництво інфраструктурних об'єктів, зокрема й археологічні розкопки, проведення виборів, всі можливі заходи, будуть і далі повертатися українській стороні через відсутність підстав для їх розгляду", – підсумувала Захарова.

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Зауважимо, що окупаційна влада приховує кількість хворих на коронавірус к в Криму, так і на Донбасі. За даними розвідки, на непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей – щонайменше 150 інфікованих, тоді як за офіційними даними, їх – не більше, ніж 26.

Щодо Криму, то тут офіційно підтвердили 76 випадків COVID-19.

Ситуація в тимчасово окупованому Криму та Севастополі – не дуже хороша, щоб не сказати, дуже складна. Дійсно, там не вистачає медикаментів, засобів захисту та тестів. Закриваються деякі лікарні, тому що є підозри, що вся лікарня є інфікованою, як-то в Армянську або Севастополі,

– зазначив у коментарі 24 каналу постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич.

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