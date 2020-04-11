Коронавірус на окупованих територіях: українська розвідка назвала кількість хворих

На окупованій частині Луганської та Донецької областей можуть приховувати реальну кількість хворих на коронавірус.

Окупаційна влада навмисно занижує справжню кількість хворих, зазначив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький, пише ТСН.

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Крім того, Росія не надто і переймається здоров'ям своїх найманців, зменшуючи допомогу. Інформацію про приховування справжньої кількості хворих надала українська розвідка.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими 10 квітня, всього зафіксували 26 заражень, але за неофіційними даними, ми підрахували, це приблизно 150 осіб, які на сьогодні інфіковані,

– розповів Скібіцький.

Він зауважив, що українській стороні достеменно відомо про щонайменше 5 випадків зараження в окупантів.

Але реальна картина приховується, і ми не виключаємо, що оприлюднення результатів цього тижня було здійснено через реальну вказівку з Москви щодо того, що вже необхідно подавати дані щодо реального стану епідемії на території окупованих районів,

– наголосив представник Головного управління розвідки.

Також він додав, що країна-агресор передала приблизно 300 тестів, але цього недостатньо для тої кількості населення, яке проживає на окупованих територіях.

Коронавірус на окупованих територіях: головне

Окупаційні ЗМІ пишуть про 18 підтверджених випадків коронавірусу на непідконтрольній Донеччині. Проросійські окупанти ретельно приховують інформацію про поширення коронавірусу на Донбасі. Особам, які мають виражені симптоми зараження коронавірусом, встановлюють діагноз ГРВІ.

За даними Мінреінтеграції України, наразі у тимчасово окупованих населених пунктах Донбасу є майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, помітна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду з окупованими територіями на Донбасі ввели тимчасові обмеження, які діють з 7 березня.

Усі особи, які перетинають лінію розмежування, проходять процедуру огляду та температурного скринінгу.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу