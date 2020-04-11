Коронавирус на оккупированных территориях: украинская разведка назвала количество больных

На оккупированной части Луганской и Донецкой областей могут скрывать реальное количество больных коронавирусом.

Оккупационная власть намеренно занижает истинное число больных, отметил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий, пишет ТСН.

Важно Британия осудила Китай и Россию за возможную дезинформацию о коронавирусе

Кроме того, Россия не очень и озабочена здоровьем своих наемников, уменьшая помощь. Информацию о сокрытии истинного количества больных предоставила украинская разведка.

Согласно официальным данным, обнародованным 10 апреля, всего зафиксировали 26 заражений, но по неофициальным данным, мы подсчитали, это примерно 150 человек, которые на сегодня инфицированы,

– рассказал Скибицкий.

Он отметил, что украинской стороне известно о как минимум 5 случаях заражения у оккупантов.

Но реальная картина скрывается, и мы не исключаем, что обнародование результатов на этой неделе было осуществлено из-за реального указания из Москвы относительно того, что уже необходимо подавать данные о реальном состоянии эпидемии на территории оккупированных районов,

– подчеркнул представитель Главного управления разведки.

Также он добавил, что страна-агрессор передала примерно 300 тестов, но этого недостаточно для того количества населения, которое проживает на оккупированных территориях.

Коронавирус на оккупированных территориях: главное

Оккупационные СМИ пишут о 18 подтвержденных случаях коронавируса на неподконтрольной Донецкой области. Пророссийские оккупанты тщательно скрывают информацию о распространении коронавируса на Донбассе. Лицам, имеющим выраженные симптомы заражения коронавирусом, устанавливают диагноз ОРВИ.

По данным Минреинтеграции Украины, сейчас во временно оккупированных населенных пунктах Донбасса почти 10 тысяч больных ОРВИ, заметная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.

На контрольных пунктах въезда-выезда с оккупированными территориями на Донбассе ввели временные ограничения, которые действуют с 7 марта.

Все лица, пересекающие линию разграничения, проходят процедуру осмотра и температурного скрининга.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала