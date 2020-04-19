Серед хворих на коронавірус є бойовики, – Резніков

На тимчасово окупованих територіях України приховують реальну картину щодо захворювань на коронавірус. Офіційному Києву відомо, що серед хворих є і бойовики.

Про це розповів у коментарі "Сьогодні" віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій і представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков.

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За його словами, окупаційна влада привозить на Донбас лікарів-інфекціоністів з Росії.

"Звісно, їхнє завдання це передусім забезпечувати нерозповсюдження коронавірусу у військах. Сьогодні – у них підвищена статистика хворих на пневмонію. Вони запроваджують обмежувальні заходи", – додав віцепрем’єр.

Резніков підкреслив, що під виглядом боротьби з коронавірусом окупанти намагаються обмежити приїзд представників спостережної місії ОБСЄ та Міжнародного Червоного Хреста.

Картинка у них – дуже плачевна. Вони запитують тести в РФ, але вони розуміють, що на території окупованого Криму одним із джерел поширення вірусу є візитери з РФ, де теж статистика - безстороння, і вони перестали це приховувати. ЗМІ РФ вже показують правду. Ви напевно бачили ці фото черг "швидких",

– зауважив представник України в ТКГ.

За інформацією України, в окупованому Криму відбуваються акти вандалізму щодо автомобілів не на кримських номерах.

"Тобто, це візитери, яких кримчани не хочуть бачити, оскільки розуміють, що вони – потенційні джерела поширення вірусу", – підсумував Резніков.

Важливо! Станом на ранок 19 квітня в Україні підтвердили 5 449 випадки COVID-19. На жаль, померла 141 людина: 75 чоловіків і 66 жінок. Натомість одужали 347 пацієнтів, зокрема 14 дітей. На підконтрольній Києву території Донецької області – 16 випадків (6 одужали), на Луганщині – 24 випадки (3 одужали).