Среди больных коронавирусом есть боевики, – Резников
На временно оккупированных территориях Украины скрывают реальную картину заболеваний коронавирусом. Официальному Киеву известно, что среди больных есть и боевики.
Об этом рассказал в комментарии "Сегодня" вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.
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По его словам, оккупационная власть привозит на Донбасс врачей-инфекционистов из России.
"Конечно, их задача это прежде всего обеспечивать нераспространение коронавируса в войсках. Сегодня – у них повышенная статистика больных пневмонией. Они вводят ограничительные меры", – добавил вице-премьер.
Резников подчеркнул, что под видом борьбы с коронавирусом оккупанты пытаются ограничить приезд представителей наблюдательной миссии ОБСЕ и Международного Красного Креста.
Картинка у них очень плачевная. Они запрашивают тесты в РФ, но они понимают, что на территории оккупированного Крыма одним из источников распространения вируса являются визитеры из РФ, где тоже статистика – беспристрастная, и они перестали это скрывать. СМИ РФ уже показывают правду. Вы наверняка видели эти фото очередей "скорых",
– отметил представитель Украины в ТКГ.
По информации Украины, в оккупированном Крыму происходят акты вандализма в отношении автомобилей не на крымских номерах.
"То есть, это визитеры, которых крымчане не хотят видеть, поскольку понимают, что они – потенциальные источники распространения вируса", – подытожил Резников.
Важно! По состоянию на утро 19 апреля в Украине подтвердили 5 449 случаев COVID-19. К сожалению, умер 141 человек: 75 мужчин и 66 женщин. Однако выздоровели 275 пациентов, в том числе 14 детей. На подконтрольной Киеву территории Донецкой области – 16 случаев (6 выздоровели), на Луганщине – 24 случая (3 выздоровели).
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