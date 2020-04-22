Ситуація як в КНДР: Кулеба відповів американському виданню на статтю про "щасливий Крим"

Американський аналітичний журнал Foreign Affairs опублікував статтю про те, що більшість населення Криму буцімто "почувається щасливою" в умовах російської окупації. Глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь нагадав про переслідування проукраїнських патріотів на півострові, а також російську пропаганду і переселення туди людей з Росії.

Свою відповідь український міністр опублікував у статті "Небезпека опитувань у Криму" на сайті видання Foreign Affars, яке й публікувало статтю про "щасливий Крим".

До слова Коронавірус ще раз довів, що Росія має завершити безглузду війну з Україною, – Кулеба

Він наголосив, що передовсім загрозою для таких досліджень є відсутність вільного середовища в окупованому Криму. Мовляв, люди там не можуть висловити вільних поглядів.

Наголошувати на уявному щасті одних людей, коли інших у Криму викрадають, кидають у в'язниці чи вбивають, навряд чи етично. У Північній Кореї теж є люди, які щиро поділяться своїм щастям, якщо їх запитають. Але чи описують ці настрої реальні порушення прав людини в їхній країні?

– заявив Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що кримчани провели 6 років в умовах тотальної російської пропаганди без альтернативних джерел інформації. Як приклади переслідування нагадав про долі активістів Решата Ахметова та Олега Сенцова.

Ще одним важливим аспектом дипломат відзначив, що Росія за час окупації переселила у Крим до 300 тисяч своїх громадян. Відтак виникає питання, яку вони брали участь у дослідженні в той час, як цього не робили корінні кримчани – кримські татари, які втекли від окупації на материкову частину України.

"Якщо дозволити такий вид ревізіонізму, Україна втратить шанс відновити свою територіальну цілісність. Міжнародна спільнота тим часом втратить шанс досягти справедливості й поваги до міжнародного права та прав людини", – резюмував глава МЗС України.

Яких висновків дійшли автори скандальної статті?Видання у жодному випадку не називає український Крим "частиною Росії" та не намагається виправдати окупацію півострова. Втім у статті містяться кілька суперечливих моментів.



Передовсім після проведеного дослідження автори статті стверджують, що більшість людей у Криму в умовах російської окупації "почуваються щасливими".