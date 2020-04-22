Ситуация как в КНДР: Кулеба ответил американскому изданию на статью о "счастливом Крыме"

Американский аналитический журнал Foreign Affairs опубликовал статью о том, что большинство населения Крыма якобы "чувствует себя счастливой" в условиях российской оккупации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ напомнил о преследовании проукраинских патриотов на полуострове, а также российской пропаганде и переселении туда людей из России.

Свой ответ украинский министр опубликовал в статье "Опасность опросов в Крыму" на сайте издания Foreign Affars , которое и публиковало статью о "счастливом Крыме".

К слову Коронавирус еще раз доказал, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, – Кулеба

Он отметил, что прежде всего угрозой для таких исследований является отсутствие свободной среды в оккупированном Крыму. Мол, люди там не могут выразить свободных взглядов.

Акцент на воображаемом счастье одних людей, когда других в Крыму похищают, бросают в тюрьмы или убивают, вряд ли этично. В Северной Корее тоже есть люди, которые искренне поделятся своим счастьем, если их спросят. Но описывают ли эти настроения реальные нарушения прав человека в их стране?

– заявил Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что крымчане провели 6 лет в условиях тотальной российской пропаганды без альтернативных источников информации. В качестве примеров преследования напомнил о судьбе активистов Решата Ахметова и Олега Сенцова.

Еще одним важным аспектом дипломат отметил, что Россия за время оккупации переселили в Крым до 300 тысяч своих граждан. Поэтому возникает вопрос, какок они брали участие в исследовании в то время, как этого не делали коренные крымчане – крымские татары, бежавшие от оккупации на материковую часть Украины.

"Если позволить такой вид ревизионизма, Украина потеряет шанс восстановить свою территориальную целостность. Международное сообщество тем временем потеряет шанс достичь справедливости и уважения к международному праву и правам человека", – резюмировал глава МИД Украины.