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      Ситуация как в КНДР: Кулеба ответил американскому изданию на статью о "счастливом Крыме"

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      Американське видання опублікувало дослідження про "щасливих мешканців" окупованого Криму / qtmm.org

      Американский аналитический журнал Foreign Affairs опубликовал статью о том, что большинство населения Крыма якобы "чувствует себя счастливой" в условиях российской оккупации. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ напомнил о преследовании проукраинских патриотов на полуострове, а также российской пропаганде и переселении туда людей из России.

      Свой ответ украинский министр опубликовал в статье "Опасность опросов в Крыму" на сайте издания Foreign Affars, которое и публиковало статью о "счастливом Крыме".

      К слову Коронавирус еще раз доказал, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, – Кулеба

      Он отметил, что прежде всего угрозой для таких исследований является отсутствие свободной среды в оккупированном Крыму. Мол, люди там не могут выразить свободных взглядов.

      Акцент на воображаемом счастье одних людей, когда других в Крыму похищают, бросают в тюрьмы или убивают, вряд ли этично. В Северной Корее тоже есть люди, которые искренне поделятся своим счастьем, если их спросят. Но описывают ли эти настроения реальные нарушения прав человека в их стране?
      – заявил Дмитрий Кулеба.

      Он отметил, что крымчане провели 6 лет в условиях тотальной российской пропаганды без альтернативных источников информации. В качестве примеров преследования напомнил о судьбе активистов Решата Ахметова и Олега Сенцова.

      Еще одним важным аспектом дипломат отметил, что Россия за время оккупации переселили в Крым до 300 тысяч своих граждан. Поэтому возникает вопрос, какок они брали участие в исследовании в то время, как этого не делали коренные крымчане – крымские татары, бежавшие от оккупации на материковую часть Украины.

      "Если позволить такой вид ревизионизма, Украина потеряет шанс восстановить свою территориальную целостность. Международное сообщество тем временем потеряет шанс достичь справедливости и уважения к международному праву и правам человека", – резюмировал глава МИД Украины.

      К каким выводам пришли авторы скандальной статьи?Издание ни в коем случае не называет украинский Крым "частью России" и не пытается оправдать оккупацию полуострова. Впрочем, в статье содержатся несколько спорных моментов.

      Прежде всего после проведенного исследования авторы статьи утверждают, что большинство людей в Крыму в условиях российской оккупации "чувствуют себя счастливыми".

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости СМИ Украина – Россия Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Новости политики
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