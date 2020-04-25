Окупанти поранили 2 українських бійців та отримали гідну відсіч

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Двоє українських бійців отримали поранення, але військові дали гідну відсіч, поранивши щонайменше 1 окупанта.

Проросійські бойовики вкотре застосували проти наших воїнів заборонену мінськими угодами зброю, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, повідомили у пресштабі ООС у фейсбуці.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" наші позиції обстріляли поблизу:

Павлополя;

Лебединського;

Старогнатівки;

Широкиного.

Агресивні дії противника отримали належну оцінку з боку українських захисників. Військові рішуче відреагувати на усі випадки злочинної активності окупантів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації вдалися до 5 обстрілів неподалік:

Хутора Вільного;

Новоолександрівки;

Новотошівського;

Новозванівки.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів отримали поранення. За попередніми даними розвідки, 24 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше одного окупанта.

Від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації уже тричі обстріляли наших захисників, які виконують завдання у складі оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки.

У пресштабі додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинули 47 військових. Список імен героїв – за посиланням.



Карта окупованих територій / 24 канал