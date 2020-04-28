Кремль поставил переговоры по Донбассу на паузу: эксперт о намерениях России
Россия в ОРДЛО проводит идеологическую и захватническую политику. Переименование Луганска и Донецка – враждебный шаг, попытка на годы затянуть оккупацию.
Такое мнение 24 канала высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.
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Россияне больше заняты коронавирусом и мировой повесткой дня. Поэтому в переговорах тянут время. Смотрят, что им выгодно. Украине надо этим воспользоваться, а не рефлексировать на действия Москвы. Россия ослаблена, денег на войны нет. Для нас это возможность вернуть ОРДЛО, создать мировую коалицию по этому вопросу,
– убежден Николай Давидюк.
Политолог отмечает: создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей – давнее требование Украины. И это нужно требовать. Потом требовать вхождения в ОРДЛО украинской власти и установление полного контроля над украинско-российской границей. После этого можно начинать обсуждение политических процессов.
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Какая сейчас стратегия в России по переговорам по Донбассу, - неизвестно. Она часто меняется. Месяц назад была одна ситуация. Сейчас цены на нефть упали, поставили переговоры на паузу. Периодически прощупывают различные сценарии. В любой момент Кремль готов отдать ОРДЛО в обмен на снятие санкций и Крым. Но Россия не демонстрирует реальное желание идти с Донбасса,
– считает Давидюк.
Что известно о переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске
- Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции.
- Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственным рубежом. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.
- Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведение войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали очаги безопасности для местных жителей.
- Также обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера. И поднимали вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
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