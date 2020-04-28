Кремль поставил переговоры по Донбассу на паузу: эксперт о намерениях России

Россия в ОРДЛО проводит идеологическую и захватническую политику. Переименование Луганска и Донецка – враждебный шаг, попытка на годы затянуть оккупацию.

Такое мнение 24 канала высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Россияне больше заняты коронавирусом и мировой повесткой дня. Поэтому в переговорах тянут время. Смотрят, что им выгодно. Украине надо этим воспользоваться, а не рефлексировать на действия Москвы. Россия ослаблена, денег на войны нет. Для нас это возможность вернуть ОРДЛО, создать мировую коалицию по этому вопросу,

– убежден Николай Давидюк.

Политолог отмечает: создание рабочей группы для восстановления контроля над государственной границей – давнее требование Украины. И это нужно требовать. Потом требовать вхождения в ОРДЛО украинской власти и установление полного контроля над украинско-российской границей. После этого можно начинать обсуждение политических процессов.

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Какая сейчас стратегия в России по переговорам по Донбассу, - неизвестно. Она часто меняется. Месяц назад была одна ситуация. Сейчас цены на нефть упали, поставили переговоры на паузу. Периодически прощупывают различные сценарии. В любой момент Кремль готов отдать ОРДЛО в обмен на снятие санкций и Крым. Но Россия не демонстрирует реальное желание идти с Донбасса,

– считает Давидюк.

Что известно о переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске

Трехсторонняя контактная группа 22 апреля провела очередную встречу в режиме видеоконференции.

Одним из главных решений стало создание рабочей группы для восстановления контроля над государственным рубежом. Это инициатива Украины. Возможность создания таких групп предусмотрена пунктом 13 Комплекса мер по выполнению минских соглашений.

Украинская сторона также настаивала, чтобы новые участки разведение войск отвечали запросам гуманитарного характера и создавали очаги безопасности для местных жителей.

Также обсуждали имплементацию формулы Штайнмайера. И поднимали вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала