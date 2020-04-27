Россия обвинила Украину в срыве нормандской встречи

Нормандский саммит планировали на апрель, но об этом не может быть и речи из-за действий Киева. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что ни о какой встрече в нормандском формате пока речи быть не может, сообщает РИА Новости.

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Заметим, что на последних переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин. Требование о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию Украины есть в Иинских соглашениях.

24 апреля немецкая сторона сообщала, что на 30 апреля запланирована видеоконференция представителей стран нормандского формата. Во время этих переговоров планировали достичь новых договоренностей о выполнении предыдущих решений. Информацию о видеоконференции подтверждала украинская сторона, а в России делали вид, что ничего об этой встрече не знают.

Последний раз встреча нормандской четверки проходила 9 декабря 2019 года. Тогда участники договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был очень осложнен пандемией коронавируса.

Договоренности "нормандской четверки" на предыдущей встрече в декабре 2019 года



Договоренности "нормандской четверки" на саммите 9 декабря 2019 года / Инфографика 24 канала