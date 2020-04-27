13:27
27 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН

      Россия обвинила Украину в срыве нормандской встречи

      - Читати новину українською
      Лавров заявив, що про нормандський саміт у квітні не може бути й мови нібито через дії Києва
      Лавров заявил, что о нормандском саммите в апреле не может быть и речи якобы из-за действий Киева / Getty Images

      Нормандский саммит планировали на апрель, но об этом не может быть и речи из-за действий Киева. С таким заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

      Лавров отметил, что ни о какой встрече в нормандском формате пока речи быть не может, сообщает РИА Новости.

      К теме Нормандский формат можно расширить до "Нормандии плюс" с участием США, – Тейлор

      Заметим, что на последних переговорах контактной группы украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

      В то же время Украина опровергла возможность закрепления особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин. Требование о внесении особого статуса Донбасса в Конституцию Украины есть в Иинских соглашениях.

      24 апреля немецкая сторона сообщала, что на 30 апреля запланирована видеоконференция представителей стран нормандского формата. Во время этих переговоров планировали достичь новых договоренностей о выполнении предыдущих решений. Информацию о видеоконференции подтверждала украинская сторона, а в России делали вид, что ничего об этой встрече не знают.

      Последний раз встреча нормандской четверки проходила 9 декабря 2019 года. Тогда участники договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Впрочем переговорный процесс был очень осложнен пандемией коронавируса.

      Договоренности "нормандской четверки" на предыдущей встрече в декабре 2019 года

      нормандський формат домовленості нормандська четвірка
      Договоренности "нормандской четверки" на саммите 9 декабря 2019 года / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Сергей Лавров Украина – Россия Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      сегодня , 11:50 Конец эпохи карантина, или Как продать козу
      Михайло Дубинянський
      Новости о коронавирусе 26 апреля: в Ухане выписали всех пациентов, бунт в Черновицком СИЗО
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 26 апреля: в Ухане выписали всех пациентов, бунт в Черновицком СИЗО
      Вероніка Климська