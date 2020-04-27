Росія звинуватила Україну в зриві нормандської зустрічі

Нормандський саміт планували на квітень, але про це не може йтися через дії Києва. З такою заявою виступив глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що про жодну зустріч у нормандському форматі поки мови бути не може, повідомляє РИА Новости.

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Зауважимо, що на останніх переговорах контактної групи українська сторона наголосила на необхідності виконання домовленостей "нормандської четвірки" для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Водночас Україна спростувала можливість закріплення особливого статусу Донбасу на законодавчому рівні, на чому наполягає російський президент Володимир Путін. Вимога про внесення особливого статусу Донбасу до Конституції України є в мінських угодах.

24 квітня німецька сторона повідомляла, що на 30 квітня запланована відеоконференція представників країн нормандського формату. Під час цих переговорів планували досягти нових домовленостей щодо виконання попередніх рішень. Інформацію про відеоконференцію підтверджувала українська сторона, а в Росії вдавали, що нічого про цю зустріч не знають.

Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 грудня 2019 року. Тоді учасники домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був дуже ускладнений пандемією коронавірусу.

Домовленості "нормандської четвірки" на попередній зустрічі у грудні 2019 року



Домовленості "нормандської четвірки" на саміті 9 грудня 2019 року / Інфографіка 24 каналу