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      Відеоконференція у нормандському форматі: у Німеччині розповіли про очікування

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      Нормандська зустріч 2020: очікування Німеччини
      Прапори країн-учасниць нормандського формату / Ілюстративне фото

      На 30 квітня запланована відеоконференція представників країн нормандського формату. Під час цих переговорів збираються досягти нових домовленостей щодо виконання попередніх рішень. Великі сподівання на таку незвичну зустріч покладають у Німеччині.

      Німеччина сподівається, що зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату дасть імпульс до виконання рішень, прийнятих під час попередньої зустрічі лідерів цих держав у Парижі. Про це заявив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер передає Укрінформ.

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      Наше очікування полягає в тому, що ми хочемо за допомогою цієї нової зустрічі у формі відеоконференції надати імпульс і просунутися у виконанні рішень Парижа,
      – наголосив він.

      Бургер зазначив, що глава МЗС Гайко Маас раніше констатував: важливі чистини домовленостей паризького саміту не були втіленні в життя. Зі свого боку зауважимо, що в Росії дотримуються такої ж думки та звинувачують у цьому Україну.

      У Берліні кажуть, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії перебувають у контакті, паралельно працює над цією темою на експертному рівні німецький уряд, зокрема, з французькими колегами.

      Тема контактів – обговорення кроків з окремих важливих питань щодо виконання рішень паризького 2019 року саміту.

      Насамперед йдеться про встановлення справжнього режиму припинення вогню та створення нових зон розведення.

      Що стосується наступної зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні (за участю лідерів держав – 24 канал), не можемо нічого сказати,
      – сказала представниця німецького уряду Ульріке Деммер.

      Вона додала, що пандемія COVID-19, зокрема, ставить великий виклик щодо питань організації таких зустрічей.

      Що відомо про переговори у нормандському форматі?Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року, а новий Президент України Володимир Зеленський замінив на переговорах свого попередника Петра Порошенка.

      Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був дуже ускладнений пандемією коронавірусу.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Нормандський формат
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