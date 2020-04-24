Видеоконференция в нормандском формате: в Германии рассказали об ожиданиях
На 30 апреля запланирована видеоконференция представителей стран нормандского формата. Во время этих переговоров собираются достичь новых договоренностей по выполнению предыдущих решений. Большие надежды на такую необычную встречу возлагают в Германии.
Німеччина сподівається, що зустріч міністрів закордонних справ країн нормандського формату дасть імпульс до виконання рішень, прийнятих під час попередньої зустрічі лідерів цих держав у Парижі. Про це заявив представник МЗС ФРН Крістофер Бургер передає Укрінформ.
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Наше очікування полягає в тому, що ми хочемо за допомогою цієї нової зустрічі у формі відеоконференції надати імпульс і просунутися у виконанні рішень Парижа,
– наголосив він.
Бургер зазначив, що глава МЗС Гайко Маас раніше констатував: важливі чистини домовленостей паризького саміту не були втіленні в життя. Зі свого боку зауважимо, що в Росії дотримуються такої ж думки та звинувачують у цьому Україну.
У Берліні кажуть, що міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії перебувають у контакті, паралельно працює над цією темою на експертному рівні німецький уряд, зокрема, з французькими колегами.
Тема контактів – обговорення кроків з окремих важливих питань щодо виконання рішень паризького 2019 року саміту.
Насамперед йдеться про встановлення справжнього режиму припинення вогню та створення нових зон розведення.
Що стосується наступної зустрічі у нормандському форматі на вищому рівні (за участю лідерів держав – 24 канал), не можемо нічого сказати,
– сказала представниця німецького уряду Ульріке Деммер.
Вона додала, що пандемія COVID-19, зокрема, ставить великий виклик щодо питань організації таких зустрічей.
Що відомо про переговори у нормандському форматі?Востаннє зустріч нормандської четвірки відбувалася 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року, а новий Президент України Володимир Зеленський замінив на переговорах свого попередника Петра Порошенка.
Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітня 2020 року. Втім переговорний процес був дуже ускладнений пандемією коронавірусу.