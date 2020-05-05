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      Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому

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      Повернення Донбасу та Криму будуть різними: чому
      Олексій Резніков / Інтерфакс-Україна

      Українська влада займається питанням Криму. Однак мінський процес створювався як платформа для обговорення лише Донбасу. Щоб працювати з Кримом, повинна бути зовсім інша платформа.

      У цьому переконаний віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він розповів про це в інтерв’ю LB.ua.

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      На думку міністра, загалом є чимала різниця між реінтеграцією та поверненням Донбасу і Криму.

      З точки зору національного діалогу матерям і дружинам, чиї рідні загинули на Донбасі, складніше сідати і розмовляти один з одним. Там досі тече кров. З Кримом в цьому плані має бути простіше, хоча і там були трагічні смерті в період окупації Росією. Переслідування тривають донині. Особливо це стосується корінного народу,
      – наголосив Резніков.

      Як відновлюватимуть зв’язок із Кримом

      Втім, з Кримом є інша складність: його Росія називає своїм. Втім, у Резнікова є 12 сценаріїв можливого розвитку подій там. На жаль, не всі вони позитивні. Наразі він обіцяє, що його "міністерство вийде на кордон з Росією раніше, ніж це зроблять війська".

      Яким чином? Через сервіси, через послуги, через доступ до українського правового поля молоді, дітей, бабусь і дідусів, що спростить їх життя,
      – пояснив урядовець.

      За його словами, серед ідей є "електронний резидент" – система, яка дозволить "достукатися до української влади". Наприклад, з окупованого півострова можна буде подати заяву в Національну поліцію. Звісно, на неї не зможуть оперативно відреагувати, оскільки не має доступу до території. Але все буде фіксуватися і зберігатися в архіві, на майбутнє.

      Анексія – неправильне слово

      Як юрист, протестую навіть, коли хтось говорить про анексію Криму. Анексія – це вилучення території за згодою. Говорити "анексія Криму" – неправильно. Потрібно говорити "окупація Криму". Ми вважаємо, що Росія окупувала Крим. Тимчасово,
      – зауважив віцепрем’єр.

      Як юридично відбуватиметься вилучення Криму, Резніков називає питанням майбутнього. За його словами, у конституції Західної Німеччини возз'єднання Німеччини в її історичні межі було записано як мета.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Резніков Україна – Росія Окуповані території Війна на Донбасі Анексія Криму Новини Криму
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