У МЗС України заявили, що Росія "душить" свободу слова у Криму

Міністерство закордонних справ України до Всесвітнього дня свободи преси заявило про обмеження свободи слова в анексованому Росією Криму.

У Міністерстві зазначили, що "Росія вбила свободу медіа в Криму після того, як незаконно анексувала український півострів у 2014 році". Відповідний текст оприлюднили у твіттері.

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"Росія душить і переслідує незалежні засоби масової інформації, придушує будь-які ознаки протидії окупації, руйнує демократію, порушує права людини", – йдеться у повідомленні.

On #WorldPressFreedomDay we remind that #Russia has killed #MediaFreedom in #Crimea after it illegally annexed peninsula in 2014.

stifles & persecutes independent media, suppresses any sign of opposition to occupation, destroys democracy, violates human rights. pic.twitter.com/jDsRoBspnL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 3, 2020

Що відомо про анексію Криму?У березні 2014 року Росія захопила та включила до свого складу український півострів. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових. Вони були без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організовували низку антиукраїнських виступів. Також створили так звані загони "самооборони Криму". Люди, які входили туди, мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".



На території Криму і міста Севастополя ​16 березня 2014 року пройшов референдум про статус півострова. Згідно з результатами референдуму Росія й включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію через це наклали суворі економічні санкції.



Росія далі продовжує у Криму свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.