У МЗС України заявили, що Росія "душить" свободу слова у Криму
Міністерство закордонних справ України до Всесвітнього дня свободи преси заявило про обмеження свободи слова в анексованому Росією Криму.
У Міністерстві зазначили, що "Росія вбила свободу медіа в Криму після того, як незаконно анексувала український півострів у 2014 році". Відповідний текст оприлюднили у твіттері.
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"Росія душить і переслідує незалежні засоби масової інформації, придушує будь-які ознаки протидії окупації, руйнує демократію, порушує права людини", – йдеться у повідомленні.
Що відомо про анексію Криму?У березні 2014 року Росія захопила та включила до свого складу український півострів. Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових. Вони були без розпізнавальних знаків. У народі їх почали називати "зеленими чоловічками". Проросійські сили у Криму організовували низку антиукраїнських виступів. Також створили так звані загони "самооборони Криму". Люди, які входили туди, мали начебто захищати кримчан від нападу "Правого сектора".
На території Криму і міста Севастополя 16 березня 2014 року пройшов референдум про статус півострова. Згідно з результатами референдуму Росія й включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової анексії Криму. На Росію через це наклали суворі економічні санкції.
Росія далі продовжує у Криму свою репресивну політику: ув’язнює проукраїнських активістів, проводить обшуки, залякує та убиває кримських татар, переселяє на півострів своїх громадян та депортує українців.