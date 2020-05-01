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      США засудили російську каральну психіатрію в окупованому Криму

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      Каральна психіатрія Росії у Криму - США висловили протест
      У Криму щонайменше до 5 людей застосовують каральну психіатрію, – США / zmina.info

      Місія Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ засудила застосування Росією каральної психіатрії у Криму. Мовиться про незгодних з окупацією півострова кримчан.

      Про засудження таких жорстких методів Кремля заявив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Про це пише Укрінформ.

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      Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації,
      – заявив дипломат.

      Він підкреслив, що нині щонайменше двоє кримськотатарських бранців Кремля перебувають у багатотижневому психіатричному ув'язненні. Мовиться про фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" Яшара Муедінова та Раіма Айвазова.

      За словами американського посла, Росія нещодавно також вирішила застосувати каральну психіатрію проти ще трьох кримчан, затриманих під час травневих рейдів ФСБ.

      "Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів у Криму", – заявив Джеймс Гілмор.

      Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія. Її діяльність дозволена у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Втім у Росії вона визнана "терористичною" організацією.

      Часто кримські татари, яких Росія звинувачує у причетності до партії не мають нічого спільного з нею. Їх переслідують лише за те, що вони кримські татари – корінний народ Криму, який підтримує суверенітет України та руйнує міф про "ісконна рускій" Крим.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Росії Новини США Українці в полоні РФ Кримські татари Новини Криму Анексія Криму Новини політики
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