15:03
1 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      США осудили российскую карательную психиатрию в оккупированном Крыму

      - Читати новину українською
      Карательная психиатрия России в Крыму - США выразили протест
      У Криму щонайменше до 5 людей застосовують каральну психіатрію, – США / zmina.info

      Миссия Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ осудила применение Россией карательной психиатрии в Крыму. Речь идет о несогласных с оккупацией полуострова крымчанах.

      Про засудження таких жорстких методів Кремля заявив посол США при ОБСЄ Джеймс Гілмор. Про це пише Укрінформ.

      Цікаво В окупованому Криму за дивних обставин зникають і помирають російські чиновники

      Ми засуджуємо те, що Росія продовжує широко використовувати каральну психіатрію до кримчан, які виступають проти окупації,
      – заявив дипломат.

      Він підкреслив, що нині щонайменше двоє кримськотатарських бранців Кремля перебувають у багатотижневому психіатричному ув'язненні. Мовиться про фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" Яшара Муедінова та Раіма Айвазова.

      За словами американського посла, Росія нещодавно також вирішила застосувати каральну психіатрію проти ще трьох кримчан, затриманих під час травневих рейдів ФСБ.

      "Це – стара тактика, що мала місце в минулому і була залишена позаду, але зараз її застосування знову відновлюється проти політичних опонентів у Криму", – заявив Джеймс Гілмор.

      Що відомо про справу "Хізб ут-Тахрір"?"Хізб ут-Тахрір" – міжнародна ісламська політична партія. Її діяльність дозволена у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Втім у Росії вона визнана "терористичною" організацією.

      Часто кримські татари, яких Росія звинувачує у причетності до партії не мають нічого спільного з нею. Їх переслідують лише за те, що вони кримські татари – корінний народ Криму, який підтримує суверенітет України та руйнує міф про "ісконна рускій" Крим.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Новости США Украинцы в плену РФ Крымские татары Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Есть ли английский после 30?
      сегодня , 12:00 Есть ли английский после 30?
      Максим Сундалов
      Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      сегодня , 11:30 Сериалы мая: какими новинками удивит Голливуд
      Юлія Михайлова