В МИД Украины заявили, что Россия "душит" свободу слова в Крыму

Министерство иностранных дел Украины ко Всемирному дню свободы прессы заявило об ограничении свободы слова в аннексированном Россией Крыму.

В Министерстве отметили, что "Россия убила свободу медиа в Крыму после того, как незаконно аннексировала украинский полуостров в 2014 году". Соответствующий текст обнародовали в твиттере.

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"Россия душит и преследует независимые средства массовой информации, подавляет любые признаки противодействия оккупации, разрушает демократию, нарушает права человека", – говорится в сообщении.

On #WorldPressFreedomDay we remind that #Russia has killed #MediaFreedom in #Crimea after it illegally annexed peninsula in 2014.

stifles & persecutes independent media, suppresses any sign of opposition to occupation, destroys democracy, violates human rights. pic.twitter.com/jDsRoBspnL — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 3, 2020

Что известно об аннексии Крыма?

В марте 2014 года Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных. Они были без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовывали ряд антиукраинских выступлений. Также создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Люди, которые входили туда, должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".



На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе полуострова. Согласно результатам референдума Россия и включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию из-за этого наложили строгие экономические санкции.



Россия дальше продолжает в Крыму свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.