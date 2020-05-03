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      В МИД Украины заявили, что Россия "душит" свободу слова в Крыму

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      Свобода слова в Крыму
      Свобода слова в Крыму / picture-alliance

      Министерство иностранных дел Украины ко Всемирному дню свободы прессы заявило об ограничении свободы слова в аннексированном Россией Крыму.

      В Министерстве отметили, что "Россия убила свободу медиа в Крыму после того, как незаконно аннексировала украинский полуостров в 2014 году". Соответствующий текст обнародовали в твиттере.

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      "Россия душит и преследует независимые средства массовой информации, подавляет любые признаки противодействия оккупации, разрушает демократию, нарушает права человека", – говорится в сообщении.

      Что известно об аннексии Крыма?
      В марте 2014 года Россия захватила и включила в свой состав украинский полуостров. Российские оккупанты начали перебрасывать на полуостров своих военных. Они были без опознавательных знаков. В народе их стали называть "зелеными человечками". Пророссийские силы в Крыму организовывали ряд антиукраинских выступлений. Также создали так называемые отряды "самообороны Крыма". Люди, которые входили туда, должны были якобы защищать крымчан от нападения "Правого сектора".

      На территории Крыма и города Севастополя 16 марта 2014 года прошел референдум о статусе полуострова. Согласно результатам референдума Россия и включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни ЕС, ни США не признали это незаконное голосование и начало временной аннексии Крыма. На Россию из-за этого наложили строгие экономические санкции.

      Россия дальше продолжает в Крыму свою репрессивную политику: заключает проукраинских активистов, проводит обыски, запугивает и убивает крымских татар, переселяет на полуостров своих граждан и депортирует украинцев.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости России МИД Украины Новости Крыма Новости Украины Аннексия Крыма
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