Возвращение Донбасса и Крыма будет разным: почему

Украинская власть занимается вопросом Крыма. Однако минский процесс создавался как платформа для обсуждения только Донбасса. Чтобы работать с Крымом, должна быть совсем другая платформа.

В этом убежден вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он рассказал об этом в интервью LB.ua.

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По мнению министра, в целом есть большая разница между реинтеграцией и возвращением Донбасса и Крыма.

С точки зрения национального диалога матерям и женам, чьи родные погибли на Донбассе, сложнее садиться и разговаривать друг с другом. Там до сих пор течет кровь. С Крымом в этом плане должно быть проще, хотя и там были трагические смерти в период оккупации Россией. Преследования продолжаются по сей день. Особенно это касается коренного народа,

– отметил Резников.

Как восстанавливать связь с Крымом

Впрочем, с Крымом другая сложность: его Россия называет своим. У Резникова есть 12 сценариев возможного развития событий там. К сожалению, не все они положительные. Сейчас он обещает, что его "министерство выйдет на границу с Россией раньше, чем это сделают войска".

Каким образом? С помощью сервисов, через услуги, за доступ к украинскому правовому полю молодежи, детей, бабушек и дедушек, что упростит их жизнь,

– пояснил чиновник.

По его словам, среди идей есть "электронный резидент" – система, которая позволит "достучаться до украинской власти". Например, с оккупированного полуострова можно будет подать заявление в Национальную полицию. Конечно, на него не смогут оперативно отреагировать, поскольку не имеют доступа на территорию. Но все будет фиксироваться и храниться в архиве, на будущее.

Аннексия – неправильное слово

Как юрист, протестую даже, когда кто-то говорит об аннексии Крыма. Аннексия – это изъятие территории по согласию. Говорить "аннексия Крыма" – неправильно. Нужно говорить "оккупация Крыма". Мы считаем, что Россия оккупировала Крым. Временно,

– заметил вице-премьер.

Как юридически будет происходить изъятие Крыма, Резников называет вопросом будущего. По его словам, в конституции Западной Германии воссоединение Германии в ее исторических границах было записано как цель.