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      Возвращение Донбасса и Крыма будет разным: почему

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      Возвращение Донбасса и Крыма будут разными: почему
      Алексей Резников / Интерфакс-Украина

      Украинская власть занимается вопросом Крыма. Однако минский процесс создавался как платформа для обсуждения только Донбасса. Чтобы работать с Крымом, должна быть совсем другая платформа.

      В этом убежден вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он рассказал об этом в интервью LB.ua.

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      По мнению министра, в целом есть большая разница между реинтеграцией и возвращением Донбасса и Крыма.

      С точки зрения национального диалога матерям и женам, чьи родные погибли на Донбассе, сложнее садиться и разговаривать друг с другом. Там до сих пор течет кровь. С Крымом в этом плане должно быть проще, хотя и там были трагические смерти в период оккупации Россией. Преследования продолжаются по сей день. Особенно это касается коренного народа,
      – отметил Резников.

      Как восстанавливать связь с Крымом

      Впрочем, с Крымом другая сложность: его Россия называет своим. У Резникова есть 12 сценариев возможного развития событий там. К сожалению, не все они положительные. Сейчас он обещает, что его "министерство выйдет на границу с Россией раньше, чем это сделают войска".

      Каким образом? С помощью сервисов, через услуги, за доступ к украинскому правовому полю молодежи, детей, бабушек и дедушек, что упростит их жизнь,
      – пояснил чиновник.

      По его словам, среди идей есть "электронный резидент" – система, которая позволит "достучаться до украинской власти". Например, с оккупированного полуострова можно будет подать заявление в Национальную полицию. Конечно, на него не смогут оперативно отреагировать, поскольку не имеют доступа на территорию. Но все будет фиксироваться и храниться в архиве, на будущее.

      Аннексия – неправильное слово

      Как юрист, протестую даже, когда кто-то говорит об аннексии Крыма. Аннексия – это изъятие территории по согласию. Говорить "аннексия Крыма" – неправильно. Нужно говорить "оккупация Крыма". Мы считаем, что Россия оккупировала Крым. Временно,
      – заметил вице-премьер.

      Как юридически будет происходить изъятие Крыма, Резников называет вопросом будущего. По его словам, в конституции Западной Германии воссоединение Германии в ее исторических границах было записано как цель.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Резников Украина – Россия Оккупированные территории Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма
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