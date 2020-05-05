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      Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ: список

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      Склад делегації України для участі в ТКГ – список
      Зеленський затверлив склад делегації для участі в ТКГ / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Мінську в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

      Відповідний указ Володимир Зеленський підписав 5 травня, мовиться на сайті президента.

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      Українську делегацію в ТКГ надалі очолює другий президент України Леонід Кучма.

      До складу делегації увійшли:

      • Олексій Резніков (перший заступник глави делегації) – віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
      • Олександр Мережко (заступник глави делегації) – голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України;
      • Юлія Свириденко (представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань) – заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
      • Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України;
      • Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань) – заступник міністра оборони України;
      • Галина Третьякова (представниця України в робочій підгрупі з гуманітарних питань) – голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народна депутатка України.

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

      За його словами, процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно.

      Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій,
      – сказав Андрій Єрмак.

      Зауважимо, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня. Кілька попередніх засідань через пандемію коронавірусу відбувалися у режимі відеоконференції, але нове засідання вже може пройти наживо – залежно від ситуації з COVID-19 на ту мить.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Окуповані території Олексій Резніков Леонід Кучма Україна – Росія Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінськ Новини України Новини політики
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