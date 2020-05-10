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Проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ, – ОБСЄ

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Проросійські бойовики активізувались на Донбасі 7-9 травня 2020
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували порушення у зоні розведення військ / Укрінформ

Окупанти активізували обстріли українських позицій 7 – 9 травня. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєні угруповання на ділянці розведення військ.

Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донеччині та Луганщині. Проте поблизу ділянки розведення військ проросійські війська активно обстрілюють українських захисників. Про це повідомляє ОБСЄ у своєму звіті.

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Бойовики активізувались. Коротко:

  • 7 травня: у селі Богданівка (підконтрольне Україні) камера зафіксувала 5 боєприпасів, що прилетіли з меж зони розведення військ неподалік Петровського (окупована територія).
  • 8 травня: неподалік Петровського спостерігачі чули понад 20 черг з великокаліберного кулемета. За попередніми розрахунками, стріляли у межах 5 кілометрів від ділянки розведення військ
  • 8 травня: 4 членів озброєних формувань помітили неподалік південного краю ділянки розведення. Ще 3 бойовиків вийшли на ділянку розведення і попрямували у північному напрямку.

Серед інших зафіксованих порушень:

  • У Горлівці збройні формування затримали спостерігачів ОБСЄ.
  • У Сигнальному, що на Донеччині, обстрілами пошкодили будинки.
  • Поблизу Лебединського, що на Донеччині, безпілотник зафіксував 50 протитанкових мін.
  • Бойовики заборонили доступ спостерігачів до блокпостів.

окуповані території
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Проросійські бойовики Україна – Росія ОБСЄ Операція Об'єднаних сил
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