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Бойовики на Донбасі випустили 90 мін по позиціях ЗСУ: четверо військових поранені

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Ситуація на Донбасі 10 травня - поранені 4 військових
Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

Проросійські бойовики 10 травня 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Чотири бійці Об'єднаних сил отримали поранення.

Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметрів, мінометів калібрів 120 та 82 міліметрів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

До теми Проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ, – ОБСЄ

Також бойовики гатили з протитанкового ракетного комплексу, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Де на Донбасі протягом доби було найгарячіше

  • Поблизу Авдіївки бойовики п'ять разів відкривали вогонь. Тут ворог випустив 41 міну з мінометів 120-го та 82-го калібрів та застосовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
  • Неподалік Старогнатівки окупанти двічі вели вогонь з озброєння бойових машин піхоти.
  • П'ять обстрілів окупанти здійснили по захисниках Оріхового із заборонених мінськими угодами озброєнь. Загалом бойовики використали 25 артилерійських снарядів калібру 122 мм та 54 міни 120-го і 82-го калібрів. Окрім цього ворог застосовував протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
  • Позиції Об’єднаних сил поруч з Новотошківським окупанти обстріляли тричі – з артилерійських систем калібру 122 міліметрів, а також 120 та 82 міліметрів мінометів.

За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п'ятьох російських окупантів.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли, втрат серед українських захисників немає.

карта окупованих територій
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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