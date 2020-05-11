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Боевики на Донбассе выпустили 90 мин по позициям ВСУ: четверо военных ранены

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Ситуация на Донбассе 10 мая - ранены 4 военных
Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

Пророссийские боевики 10 мая 15 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Четыре бойца Объединенных сил получили ранения.

Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 миллиметров. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Также боевики стреляли из противотанкового ракетного комплекса, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Где на Донбассе в течение суток было горячо

  • Вблизи Авдеевки боевики пять раз открывали огонь. Здесь враг выпустил 41 мину из минометов 120-го и 82-го калибров и применял гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
  • Неподалеку Старогнатовки оккупанты дважды вели огонь из вооружения боевых машин пехоты.
  • Пять обстрелов оккупанты осуществили по защитникам Орехова из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В целом боевики использовали 25 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 54 мины 120-го и 82-го калибров. Кроме этого враг применял противотанковый ракетный комплекс, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.
  • Позиции Объединенных сил рядом с Новотошковским оккупанты обстреляли трижды – из артиллерийских систем калибра 122 миллиметров, а также 120 и 82 миллиметров минометов.

По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов.

От начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет.

карта окупованих територій
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости Украины
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