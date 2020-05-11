Пророссийские боевики обстреляли дом мирных жителей Авдеевки: фото

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Так, 10 мая в Авдеевке вблизи жилого дома разорвалась граната из вражеского автоматического гранатомета.

Пострадавших среди местных жителей нет, однако повреждена крыша помещения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Отметим, что в своем отчете миссия ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики активизировались вблизи участка разведения войск. Наблюдатели зафиксировали вооруженные группировки в границах участка и обстрелы в направлении украинских позиций.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала