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Пророссийские боевики обстреляли дом мирных жителей Авдеевки: фото

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Жилые кварталы в Авдеевке обстреляли боевики 10 мая 2020
Бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу / Фейсбук-сторінка штабу ООС

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вблизи линии соприкосновения на Донбассе. Так, 10 мая в Авдеевке вблизи жилого дома разорвалась граната из вражеского автоматического гранатомета.

Пострадавших среди местных жителей нет, однако повреждена крыша помещения. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг в очередной раз подтвердил свою оккупационную сущность и сознательно подверг опасности гражданское население Донбасса,
– говорится в сообщении штаба ООС.

Отметим, что в своем отчете миссия ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики активизировались вблизи участка разведения войск. Наблюдатели зафиксировали вооруженные группировки в границах участка и обстрелы в направлении украинских позиций.окуповані території
Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Война на Донбассе Пророссийские боевики Оккупированные территории Украина – Россия Операция Объединенных сил Новости Донецка Новости Украины
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