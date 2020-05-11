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Проросійські бойовики обстріляли будинок мирних жителів Авдіївки: фото

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Житлові квартали у Авдіївці обстріляли бойовики 10 травня 2020
Бойовики обстрілюють населені пункти Донбасу / Фейсбук-сторінка штабу ООС

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти поблизу лінії зіткнення на Донеччині. Так, 10 травня в Авдіївці поблизу житлового будинку розірвалась граната з ворожого автоматичного гранатомета.

Постраждалих серед місцевих жителів немає, проте пошкоджено дах помешкання. Про це повідомив прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

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Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.

Зазначимо, що у своєму звіті місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.

окуповані території
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Війна на Донбасі Проросійські бойовики Окуповані території Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини України
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