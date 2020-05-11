Проросійські бойовики обстріляли будинок мирних жителів Авдіївки: фото
Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти поблизу лінії зіткнення на Донеччині. Так, 10 травня в Авдіївці поблизу житлового будинку розірвалась граната з ворожого автоматичного гранатомета.
Постраждалих серед місцевих жителів немає, проте пошкоджено дах помешкання. Про це повідомив прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил у фейсбуці.
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Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтвердив свою окупаційну сутність та свідомо наразив на небезпеку цивільне населення Донбасу,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
Зазначимо, що у своєму звіті місія ОБСЄ повідомила, що проросійські бойовики активізувались поблизу ділянки розведення військ. Спостерігачі зафіксували озброєні угруповання у межах ділянки та обстріли у напрямку українських позицій.
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