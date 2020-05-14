Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

"Прихвостень" Путина в Берлине: каковы причины и последствия поездки Козака

- Читати новину українською
О чем в Берлине говорил заместитель Путина
Про що в Берліні говорив заступник Путіна з представником Меркель? / Сайт президента РФ

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак провел в Берлине переговоры по Донбассу. Почему российский чиновник, находящийся под санкциями, совершил визит в Германию и какие последствия переговоров.

Німеччина прагне прогресу мінських угод

На думку експертів, які дали коментарі 24 каналу, учасники нормандського формату – Німеччина і Франція ще з 2019 року завзято проштовхували ідею мирних переговорів по Донбасу, найшвидшого виходу на певні рішення. Як зауважує представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк, – щоб Берлін і Париж могли вести переговори з Росією про тіснішу економічну співпрацю.

Увага Про ігри за нашою спиною не йдеться, – Кулеба про таємні переговори РФ та Німеччини

Меркель і Макрон зацікавлені, щоб мінські угоди і повернення миру на Донбас вийшли найближчим часом на якийсь конструктив. Бо мінський процес знов заблокований, крім питання обміну полоненими. В інших питаннях мінських домовленостей прогресу немає,
– зауважує Тарас Семенюк.

Читайте також Росія незадоволена планом України, – експерт про обстріли на Донбасі

Тому, вважає експерт, завдання Росії і візиту Козака до Берліну – нав’язати свій порядок денний. Щоб потім представити це публічно, як ніби небажання України виконувати заздалегідь погоджений план.

Візит Козака до Берліну не здивував. Росія йде напролом і намагається перехопити ініціативу в питанні мінських угод, аби показати, що Україна гальмує процес. Такі сепаратні візити свідчать, що Москва може схиляти на свій бік основних учасників нормандського формату. І потім єдиним фронтом тиснути на Київ,
– наголошує Семенюк.

нормандська зустріч
Про що домовились у Парижі 9 грудня / Інфографіка 24 каналу

Директор Інституту світової політики Євген Магда зазначає: Німеччина і Франція майже шість років несуть тягар участі в норманському форматі. Але кинути переговори не можуть, бо розпишуться у власній неспроможності.

Берлін і Париж хочуть досягнути певних рішень по Донбасу. Нормалізація економічних відносин Німеччини і Франції з Росією можлива лише після якогось прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі,
– говорить Євген Магда.

Читайте також Німеччина має "залізну критичну волю" провести нормандську зустріч у Берліні, – посол

Хто такий Дмитро Козак і про що він говорив у Берліні

  • Дмитро Козак нещодавно був призначений куратором "українського напрямку" політики Кремля замість колишнього радника Путіна Владислава Суркова.
  • У 2014 році Козак включений до санкційного списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС.
  • В ефірі пропагандистського російського телеканалу "Россия 24" Дмитро Козак заявив, що в Берліні мав переговори з помічником Ангели Меркель. Говорили начебто про врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Козак переконував, що йому вдалося домовитися з Берліном про подальші дії, які вимагають взаємодії з представниками Донбасу і з представниками України у нормандському форматі.
  • У пресслужбі уряду Німеччини у відповідь на запит журналістів зазначили, що в Євросоюзі стосовно випадків заборони на в'їзд існують певні винятки й процедури. Виняток становлять, наприклад, переговори про розв'язання конфлікту на Сході України.

дмитро козак
Чому Берлін погодився на візит Козака, який знаходиться під санкціями? / Фото Getty

Які наслідки візиту Козака до Берліну

За словами Євгена Магди, Кремль своїми діями ініціює просування принципу: "Україну можна обговорювати без України". Тому візит Козака в Берлін, – тривожний сигнал для Києва.

Попри бадьорі заяви Козака сумнівно, що Росія отримала в Берліні карт-бланш на залучення представників окупаційних адміністрацій ОРДЛО до переговорів,
– вважає Магда.

Цікаво Перші віртуальні переговори між Меркель та Шмигалем: що пообіцяла канцлер ФРН

На думку міжнародника, Україні необхідно активізувати свою позицію. Зокрема, МЗС треба заявити, що ініціатива пошуку рішень розв’язання конфлікту на Донбасі без участі України заздалегідь програшна і приречена на провал.

Тарас Семенюк відзначає: Берлін переслідує власні інтереси. Україні також треба змінити підходи до зовнішньої політики і переслідувати власні політичні та економічні. Інтереси.

Зеленський
Як президенту Зеленському  протистояти Росії? / Фото ОПУ 

Водночас політологи наголошують: санкції проти Росії не скасовуватимуть.

Німеччина і Меркель зокрема – головний координатор санкцій проти Росії. Канцлериня ФРН просто так не скасує антиросійські санкції,
– наголошує Євген Магда.

У свою чергу Семенюк додає: антиросійські санкції не пом’якшать, поки не буде помітного прогресу по мінським домовленостям. Та не виключено, що через пандемію коронавірусу в Європі можуть переглянути санкційну політику щодо Росії, оскільки всім треба буде відновлювати економіку.

Автор: Инна Жолобович
Теги: Война на Донбассе Новости Украины Публикации Новости политики Владимир Зеленский Владимир Путин Санкции Статьи Минские договоренности Нормандский формат Дмитрий Козак Ангела Меркель
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Технология Поклонской: почему все говорят о изменщице "няш-мяш"
сегодня , 14:35 Технология Поклонской: почему все говорят о изменщице "няш-мяш"
Віталій Портников
УПЛ официально возобновит сезон: дата и календарь матчей
сегодня , 14:05 УПЛ официально возобновит сезон: дата и календарь матчей
Михайло Гема
Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная
сегодня , 11:52 Агробизнес на передовой: борьба с коронавирусом и экстремальная посевная