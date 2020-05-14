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Тайные переговоры по Донбассу: в Берлине объяснили, как Козак обошел санкции

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Дмитрий Козак обошел санкции и поехал в Берлин говорить о Донбассе
Дмитрий Козак обошел санкции и поехал в Берлин говорить о Донбассе / ukrrudprom.com

В Германии объяснили, как россиянин Козак (заместитель руководителя администрации Путина и "специалист" по украинскому вопросу) обошел санкции и попал на переговоры по Донбассу в Берлин. Сам Козак уже успел заявить, что договорился с Германией "о дальнейших действиях", которые требуют привлечения "представителей Донбасса".

Как Козак оказался в Берлине, хотя подпадает под санкции ЕС

Чтобы решить проблему войны на Донбассе некоторыми принципами относительно санкций можно пренебречь. Об этом якобы заявили в правительстве Германии, пишет российский  Интерфакс. Таким образом там объяснили, почему россиянин Дмитрий Козак смог въехать в Евросоюз для проведения переговоров.

Здесь подробнее об этом Россия и Германия проводят тайные переговоры по Донбассу, Украину не пригласили

"В Евросоюзе относительно случаев запрета на въезд существуют определенные исключения и процедуры. Исключение составляют, например, переговоры о разрешении конфликта на Востоке Украины", – написали в пресс-службе правительства Германии в ответ на запрос журналистов.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что немцы отказывались подтверждать или опровергать визит Козака в Берлин. Мол, рабочие визиты или встречи с представителями администрации канцлера ФРГ не комментируют.

О Дмитрии Козаке и санкциях: коротко

  • Дмитрий Козак в санкционный список лиц, которым запрещен въезд в ЕС, попал в 2014 году. 
  • Куратором "украинского направления" политики Кремля был назначен в начале 2020 – после увольнения бывшего советника Путина Владислава Суркова (открытого украинофоба).
  • Теперь, как говорят в украинском МИД, переговоры главы ОП Андрея Ермака и представителя администрации Путина Дмитрия Козака – хороший дипломатический канал, который позволяет искать решение по Донбассу.

Козак заявил об успешных переговорах с Берлином по Донбассу

В эфире пропагандистского российского телеканала "Россия 24" Дмитрий Козак заявил, что посетил Берлин и провел переговоры с помощником Ангелы Меркель. Говорили якобы об урегулировании конфликта на Донбассе.

Козак убеждал, что ему удалось договориться с Берлином о дальнейших действиях, которые требуют взаимодействий с представителями Донбасса и с представителями Украины в нормандском формате.

Риторика России, как видим, неизменна: Украину и Донбасс пытаются представить в мире отдельными субъектами переговоров.

Интересно, что днем ранее, 12 мая, канцлер Ангела Меркель и премьер Денис Шмыгаль в формате видеоконференции говорили о реформах в Украине, коронавирусе и ситуации на Донбассе.

Итак, Шмыгаль в Берлин не полетел, ограничился переговорами онлайн. А вот представитель Путина – полетел, хотя и находится под санкциями, в отличие от того же Шмыгаля.

Автор: Олесь Друкач
Теги: Нормандский формат Украина – Россия Война на Донбассе Дмитрий Козак Новости России Новости Украины Новости политики
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