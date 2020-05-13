Россия и Германия проводят тайные переговоры по Донбассу, – СМИ

Германия и Россия решили провести тайные переговоры по ситуации на Донбассе. Для этого в Берлин прибыл куратор от Кремля в этом вопросе заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Официальной информации о переговорах с участием Казака в Берлине нигде нет. О том, что российский чиновник отправился в Германию на двусторонние переговоры по ситуации на Востоке Украины, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

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О чем будут говорить Россия и Германия

Издание отмечает, что Германия пригласила российского представителя, чтобы "лучше понять линию" Москвы на переговорах по урегулированию конфликта. Поэтому другие страны на переговоры не пригласили.

Почему именно Дмитрий Козак отправился на переговоры

Несмотря на это, переговоры решили провести не онлайн, а лично.

"Козак – главный переговорщик со стороны России по Украине. Вероятно, есть вопросы, которые заставили его срочно прилететь в Берлин для общения с кем-то с глазу на глаз вопреки карантинным ограничениям и санкциям Евросоюза", – заявил источник издания РБК.

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Отметим, что Дмитрий Козак с 2014 года включен в список санкций ЕС. Однако это не помешало ему прибыть на переговоры в Берлин.

Именно при участии Козака в Минске Трехсторонняя контактная группа подписала 11 марта документ о создании консультативного совета. Россия убеждает, что в этом документе речь идет об узаконивании представителей оккупационных сил на Донбассе. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, который подписал этот документ, этот факт отрицает.

Когда следующая встреча в Нормандском формате

Последняя встреча "нормандской четверки" была 9 декабря 2019 года. Это была первая встреча еще с 2016 года. Тогда участники встречи договорились, что в следующий раз соберутся через 4 месяца – в апреле 2020 года. Однако переговорный процесс был осложнен пандемией коронавируса.

Но 30 апреля состоялись переговоры глав МИД. Они обсудили в первую очередь вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными. Все о переговорах – читайте по ссылке.