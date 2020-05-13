Росія та Німеччина проводять таємні переговори по Донбасу, – ЗМІ

Німеччина та Росія вирішили провести таємні переговори щодо ситуації на Донбасі. Для цього в Берлін прибув куратор від Кремля в цьому питанні, заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Офіційної інформації про переговори за участю Козака в Берліні ніде немає. Про те, що російський чиновник вирушив до Німеччини на двосторонні переговори щодо ситуації на Сході України, пише РБК з посиланням на власні джерела.

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Про що будуть говорити Росія та Німеччина

Видання зазначає, що Німеччина запросила російського представника, щоб "краще зрозуміти лінію" Москви на переговорах з врегулювання конфлікту. Відтак інші країни на переговори не запросили. В тому числі й Україну.

"РИА-Новости" додає, що Козак відправився до Берліна також для встановлення особистого контакту з помічником канцлера ФРН Ангели Меркель. Джерело уточнило, що візит є робочим і триватиме лише один день.

Натомість представник німецького уряду на прохання підтвердити або спростувати інформацію про візит Козака для переговорів заявив, що уряд не коментує можливі зустрічі, які проводить на робочому рівні Відомство федерального канцлера.

Згодом сам Козак в коментарі російським ЗМІ заявив, що переговори в Берліні дадуть додатковий імпульс нормандському формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Чому саме Дмитро Козак відправився на переговори

"Козак – головний парламентер з боку Росії по Україні. Ймовірно, є питання, які змусили його терміново прилетіти до Берліна для спілкування з кимось віч-на-віч всупереч карантинним обмеженням та санкціям Євросоюзу", – заявило джерело видання РБК.

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Відзначимо, що Дмитро Козак з 2014 року включений до списку санкцій ЄС. Однак це не завадило йому прибути на переговори до Берліна.

Саме за участі Козака в Мінську Тристороння контактна група підписала 11 березня документ про створення консультативної ради. Росія переконує, що в цьому документі йдеться про узаконення представників окупаційних сил на Донбасі. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який підписав цей документ, заперечує цей факт.

Коли наступна зустріч у Нормандському форматі

Остання зустріч "нормандської четвірки" була 9 грудня 2019 року. Це була перша зустріч ще з 2016 року. Тоді учасники зустрічі домовилися, що наступного разу зберуться через 4 місяці – саме у квітні 2020 року. Однак переговорний процес був ускладнений пандемією коронавірусу.

Натомість 30 квітня відбулися переговори глав МЗС. Вони обговорили в першу чергу безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими. Все про переговори – читайте за посиланням.