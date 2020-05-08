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      Канал по линии Ермак – Козак позволяет искать решения по Донбассу, – Кулеба

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      Кулеба о канале по линии Ермак – Козак
      Кулеба о канале по линии Ермак – Козак / ua-news.liga.net

      Глава МИД Дмитрий Кулеба уверен в эффективности переговоров Андрея Ермака и Дмитрия Козака. Такой дипломатический канал позволяет искать решения по Донбассу.

      Налаженный канал между главой Офиса Президента Ермаком и заместителем главы Администрации президента РФ Козаком дает возможность искать решения мирного урегулирования ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет LB.UA.

      Читайте также Переселенцы с Донбасса примут участие уже в следующем заседании ТКГ, – Ермак

      По его словам, в вопросах по урегулированию ситуации на Донбассе МИД отвечает за нормандский формат, за минский – украинская делегация в контактной группе.

      Считаю, что всегда, в любой критической ситуации, должен оставаться канал связи и канал решения вопросов, – заявил Кулеба.

      По его мнению, канал, построенный по линии Ермак – Козак, позволяет искать решение. Свидетельством его эффективности является то, что состоялись обмены пленными, а также разведение сил в трех местах.

      Он также добавил, что на самом деле ситуация намного сложнее, чем отношения между двумя людьми. Ведь различные игроки пытаются оказать влияние на ситуацию на Донбассе.

      Важно! 5 мая Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Минске в Трехсторонней контактной группе. Украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Леонид Кучма. Кто еще входит в нее, читайте по ссылке.

      Что известно о ТКГ?Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Ее сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.

      Ранее Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. А именно привлечь к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России МИД Украины Минск Оккупированные территории Война на Донбассе Украина – Россия Андрей Ермак Дмитрий Козак Дмитрий Кулеба – новости
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