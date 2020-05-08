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      Канал по лінії Єрмак – Козак дозволяє шукати рішення щодо Донбасу, – Кулеба

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      Кулеба про канал по лінії Єрмак – Козак
      Кулеба про канал по лінії Єрмак – Козак / ua-news.liga.net

      Очільник МЗС Дмитро Кулеба впевнений в ефективності переговорів Андрія Єрмака та Дмитра Козака. Такий дипломатичний канал дозволяє шукати рішення щодо Донбасу.

      Налагоджений канал між головою Офісу Президента Єрмаком та заступником голови Адміністрації президента РФ Козаком дає можливість шукати рішення мирного врегулювання ситуації на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, пише LB.UA.

      Читайте також Переселенці з Донбасу візьмуть участь вже у наступному засіданні ТКГ, – Єрмак

      За його словами, у питаннях щодо врегулювання ситуації на Донбасі МЗС відповідає за нормандський формат, за мінський – українська делегація в контактній групі.

      Вважаю, що завжди, в будь-якій критичній ситуації, повинен залишатися канал зв'язку і канал вирішення питань, – заявив Кулеба.

      На його думку, канал, побудований по лінії Єрмак – Козак дозволяє шукати рішення. Свідченням його ефективності є те, що відбулися обміни полоненими, а також розведення сил в трьох місцях.

      Він також додав, що насправді ситуація набагато складніша, ніж відносини між двома людьми. Адже різні гравці намагаються чинити вплив на ситуацію на Донбасі.

      Важливо! 5 травня Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Мінську в Тристоронній контактній групі. Українську делегацію в ТКГ очолює Леонід Кучма. Хто ще входить у неї, читайте за посиланням.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Її сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі. 

      Раніше Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. А саме залучити до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії МЗС України Новини політики Новини України Мінськ Окуповані території Війна на Донбасі Україна – Росія Андрій Єрмак Дмитро Козак Дмитро Кулеба – новини
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