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      Переселенці з Донбасу візьмуть участь вже у наступному засіданні ТКГ, – Єрмак

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      Єрмак заявив, що переселенці візьмуть участь у ТКГ
      Єрмак заявив, що переселенці візьмуть участь у ТКГ / pravda.com.ua

      Керівник Офісу Президента раніше запропонував залучити до роботи ТКГ по врегулюванні ситуації на Донбасі представників ОРДЛО і переселенців. На наступному засіданні Тристоронньої контактної групи уже будуть присутні переселенці з Донбасу.

      Андрій Єрмак зазначив, що відтепер Україна буде ініціатором та домінуючою стороною всіх подальших переговорів, повідомляє "Українська правда".

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      Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію,
      – сказав Єрмак.

      Він наголосив, що з наступного засідання Україна представить із нашого боку людей, які є представниками окупованих територій. Політик додав, що мовиться саме про громадян України, які зараз вимушено проживають не на Донбасі, але мають прописку в ОРДЛО.

      Загалом переселенців запрошуватимуть на усі наступні засідання ТКГ.

      Тому що монополія, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР"… Сьогодні розганяється "зрада", але при цьому 6 років усі закривали очі і сиділи з ними за одним столом,
      – сказав Єрмак.

      Водночас віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та його відомство складуть список з можливих українців-переселенців. Їх будуть запрошувати залежно від тематики засідань.

      Зауважимо, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня.

      Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.

      Напередодні Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, залучивши до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Офіс Президента Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Війна на Донбасі Мінськ Переселенці Андрій Єрмак
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