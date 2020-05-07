Переселенці з Донбасу візьмуть участь вже у наступному засіданні ТКГ, – Єрмак

Керівник Офісу Президента раніше запропонував залучити до роботи ТКГ по врегулюванні ситуації на Донбасі представників ОРДЛО і переселенців. На наступному засіданні Тристоронньої контактної групи уже будуть присутні переселенці з Донбасу.

Андрій Єрмак зазначив, що відтепер Україна буде ініціатором та домінуючою стороною всіх подальших переговорів, повідомляє "Українська правда".

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Більше ніхто не буде чекати. Війна йде на нашій території, гинуть наші люди – тому ми сьогодні будемо займати домінуючу позицію,

– сказав Єрмак.

Він наголосив, що з наступного засідання Україна представить із нашого боку людей, які є представниками окупованих територій. Політик додав, що мовиться саме про громадян України, які зараз вимушено проживають не на Донбасі, але мають прописку в ОРДЛО.

Загалом переселенців запрошуватимуть на усі наступні засідання ТКГ.

Тому що монополія, яка існувала 6 років, коли там сиділи лише представники "ЛНР" і "ДНР"… Сьогодні розганяється "зрада", але при цьому 6 років усі закривали очі і сиділи з ними за одним столом,

– сказав Єрмак.

Водночас віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та його відомство складуть список з можливих українців-переселенців. Їх будуть запрошувати залежно від тематики засідань.

Зауважимо, що наступне засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі може відбутися вже 14 травня.

Що відомо про ТКГ?Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України складається з представників України, ОБСЄ та Росії. Групу сформували для полегшення дипломатичного вирішення війни на Донбасі.



Напередодні Керівник ОПУ Андрій Єрмак запропонував радникам лідерів "нормандської четвірки" перезавантажити роботу Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі, залучивши до роботи в ній представників ОРДЛО і переселенців.