Переселенцы с Донбасса приму участие уже в следующем заседании ТКГ, – Ермак
Руководитель Офиса Президента ранее предложил привлечь к работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО и переселенцев. На следующем заседании Трехсторонней контактной группы уже будут присутствовать переселенцы с Донбасса.
Андрей Ермак отметил, что отныне Украина будет инициатором и доминирующей стороной всех последующих переговоров, сообщает "Украинская правда".
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Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию,
– сказал Ермак.
Он отметил, что со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей – представителей оккупированных территорий. Политик добавил, что речь идет именно о гражданах Украины, которые сейчас вынужденно проживают не на Донбассе, но имеют прописку в ОРДЛО.
В целом переселенцев будут приглашать на все последующие заседания ТКГ.
Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР" ... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом,
– сказал Ермак.
В то же время вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и его ведомство составят список из возможных украинцев-переселенцев. Их будут приглашать в зависимости от тематики заседаний.
Заметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может пройти уже 14 мая.
Что известно о ТКГ?
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.
Накануне Руководитель ОПУ Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, привлекая к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев.