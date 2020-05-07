Переселенцы с Донбасса приму участие уже в следующем заседании ТКГ, – Ермак

Руководитель Офиса Президента ранее предложил привлечь к работе ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО и переселенцев. На следующем заседании Трехсторонней контактной группы уже будут присутствовать переселенцы с Донбасса.

Андрей Ермак отметил, что отныне Украина будет инициатором и доминирующей стороной всех последующих переговоров, сообщает "Украинская правда".

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Больше никто не будет ждать. Война идет на нашей территории, гибнут наши люди – поэтому мы сегодня будем занимать доминирующую позицию,

– сказал Ермак.

Он отметил, что со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей – представителей оккупированных территорий. Политик добавил, что речь идет именно о гражданах Украины, которые сейчас вынужденно проживают не на Донбассе, но имеют прописку в ОРДЛО.

В целом переселенцев будут приглашать на все последующие заседания ТКГ.

Потому что монополия, которая существовала 6 лет, когда там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР" ... Сегодня разгоняется "зрада", но при этом 6 лет все закрывали глаза и сидели с ними за одним столом,

– сказал Ермак.

В то же время вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и его ведомство составят список из возможных украинцев-переселенцев. Их будут приглашать в зависимости от тематики заседаний.

Заметим, что следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе может пройти уже 14 мая.

Что известно о ТКГ?

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Востоке Украины состоит из представителей Украины, ОБСЕ и России. Группу сформировали для облегчения дипломатического решения войны на Донбассе.



Накануне Руководитель ОПУ Андрей Ермак предложил советникам лидеров "нормандской четверки" перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, привлекая к работе в ней представителей ОРДЛО и переселенцев.