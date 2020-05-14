Таємні переговори по Донбасу: у Берліні пояснили, як Козак оминув санкції

У Німеччині пояснили, як росіянин Козак (заступник керівника адміністрації Путіна та "фахівець" з українського питання) оминув санкції та потрапив на переговори про Донбас до Берліну. Сам Козак вже встиг заявити, що домовився з Німеччиною "про подальші дії", які вимагають залучення "представників Донбасу".

Як Козак опинився у Берліні, хоча підпадає під санкції ЄС

Аби розв'язати проблему війни на Донбасі деякими засадами щодо санкцій можна знехтувати. Про це начебто заявили в уряді Німеччини, пише російський Интерфакс. У такий спосіб там пояснили, чому росіянин Дмитро Козак зміг в'їхати в Євросоюз для проведення переговорів.

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"У Євросоюзі щодо випадків заборони на в'їзд існують певні винятки й процедури. Виняток становлять, наприклад, переговори про розв'язання конфлікту на Сході України", – написали у пресслужбі уряду Німеччини у відповідь на запит журналістів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що німці відмовлялися підтверджувати чи спростовувати візит Козака до Берліну. Мовляв, робочі візити чи зустрічі з представниками адміністрації канцлера ФРН не коментують.

Про Дмитра Козака і санкції: коротко

Дмитро Козак у санкційному списку осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, перебуває з 2014 року.

осіб, яким заборонено в'їзд до ЄС, перебуває з 2014 року. Куратором "українського напрямку" політики Кремля його призначили на початку 2020 року – після звільнення колишнього радника Путіна Владислава Суркова (відкритого українофоба).

його призначили на початку 2020 року – після звільнення колишнього радника Путіна Владислава Суркова (відкритого українофоба). Тепер, як кажуть в українському МЗС, переговори очільника ОП Андрія Єрмака та представника адміністрації Путіна Дмитра Козака – хороший дипломатичний канал, який дозволяє шукати рішення щодо Донбасу.

Козак заявив про успішні переговори з Берліном щодо Донбасу

В ефірі пропагандистського російського телеканалу "Россия 24" Дмитро Козак заявив, що відвідав Берлін та мав переговори з помічником Ангели Меркель. Говорили начебто про врегулювання конфлікту на Донбасі.

Козак переконував, що йому вдалося домовитися з Берліном про подальші дії, які вимагають взаємодії з представниками Донбасу і з представниками України у нормандському форматі.

Риторика Росії, як бачимо, незмінна: Україну та Донбас намагаються представити у світі окремими суб'єктами переговорів.

Цікаво, що днем раніше, 12 травня, канцлерка Ангела Меркель та прем'єр Денис Шмигаль у відеоконференції говорили про реформи в Україні, коронавірус та ситуацію на Донбасі.



Тож Шмигаль до Берліна не полетів, обмежився перемовинами онлайн. А от представник Путіна – полетів, хоча й перебуває під санкціями, на противагу тому ж Шмигалю.