Об играх за нашей спиной речь не идет, – Кулеба о тайных переговорах РФ и Германии
Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак несмотря на санкции попал на переговоры относительно Донбасса в Берлин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о встрече представителей России и Германии.
Переговоры в Берлине связаны с активным подходом Украины к урегулированию ситуации на Донбассе, заявил глава МИД Кулеба, пишет "РБК-Украина".
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Украине было известно о переговорах Берлина и Москвы
По его словам, Украина заранее знала о них.
Заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили в Берлин на переговоры из-за отсутствия прогресса РФ в исполнении минских соглашений. А также из-за активного подхода к вопросу Украины, которая, в частности, предлагает повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.
Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет,
– отметил Кулеба.
И добавил, что у Украины с партнерами есть относительно этого правило: ничего не решать за спиной друг друга.
Для чего проводили встречу
Министр отметил, что дело сдвинется с места, если будет конструктивное взаимодействие со стороны России. Для этого и нужна была встреча в Берлине.
"Согласно этой логике министр Маас (глава МИД Германии – 24 канал) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", – добавил Кулеба.
Он также отметил, что Украина благодарна немецкой стороне за ее попытки привлечь к диалогу РФ.
Что известно о встрече в Берлине
- Накануне Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель.
- Украина участие в переговорах не принимала.
- В результате совещания Козак заявил, что консультации с немецкой стороной дадут дополнительный импульс нормандскому формату.
- К слову, он находится в санкционном списке и не может въезжать в ЕС. Как ему удалось обойти санкции, читайте по ссылке.