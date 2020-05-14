Об играх за нашей спиной речь не идет, – Кулеба о тайных переговорах РФ и Германии

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак несмотря на санкции попал на переговоры относительно Донбасса в Берлин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о встрече представителей России и Германии.

Переговоры в Берлине связаны с активным подходом Украины к урегулированию ситуации на Донбассе, заявил глава МИД Кулеба, пишет "РБК-Украина".

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Украине было известно о переговорах Берлина и Москвы

По его словам, Украина заранее знала о них.

Заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили в Берлин на переговоры из-за отсутствия прогресса РФ в исполнении минских соглашений. А также из-за активного подхода к вопросу Украины, которая, в частности, предлагает повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет,

– отметил Кулеба.

И добавил, что у Украины с партнерами есть относительно этого правило: ничего не решать за спиной друг друга.

Для чего проводили встречу

Министр отметил, что дело сдвинется с места, если будет конструктивное взаимодействие со стороны России. Для этого и нужна была встреча в Берлине.

"Согласно этой логике министр Маас (глава МИД Германии – 24 канал) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", – добавил Кулеба.

Он также отметил, что Украина благодарна немецкой стороне за ее попытки привлечь к диалогу РФ.

Что известно о встрече в Берлине