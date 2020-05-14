Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Об играх за нашей спиной речь не идет, – Кулеба о тайных переговорах РФ и Германии

- Читати новину українською
Переговоры РФ и Германии в Берлине: комментарий Кулебы
Кулеба прокомментировал встречу РФ и Германии / slovoidilo.ua

Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак несмотря на санкции попал на переговоры относительно Донбасса в Берлин. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина заранее знала о встрече представителей России и Германии.

Переговоры в Берлине связаны с активным подходом Украины к урегулированию ситуации на Донбассе, заявил глава МИД Кулеба, пишет "РБК-Украина".

Узнайте больше Россия и Германия проводят тайные переговоры относительно Донбасса, Украину не пригласили

Украине было известно о переговорах Берлина и Москвы

По его словам, Украина заранее знала о них.

Заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака пригласили в Берлин на переговоры из-за отсутствия прогресса РФ в исполнении минских соглашений. А также из-за активного подхода к вопросу Украины, которая, в частности, предлагает повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Украина знала об этом визите Козака заранее и будет знать о том, как он прошел. Поэтому ни о каких играх за нашей спиной речь не идет,
– отметил Кулеба.

И добавил, что у Украины с партнерами есть относительно этого правило: ничего не решать за спиной друг друга.

Для чего проводили встречу

Министр отметил, что дело сдвинется с места, если будет конструктивное взаимодействие со стороны России. Для этого и нужна была встреча в Берлине.

"Согласно этой логике министр Маас (глава МИД Германии – 24 канал) смог после моего с ним разговора привлечь к переговорам в нормандском формате главу МИД России Лаврова", – добавил Кулеба.

Он также отметил, что Украина благодарна немецкой стороне за ее попытки привлечь к диалогу РФ.

Что известно о встрече в Берлине

  • Накануне Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель.
  • Украина участие в переговорах не принимала.
  • В результате совещания Козак заявил, что консультации с немецкой стороной дадут дополнительный импульс нормандскому формату.
  • К слову, он находится в санкционном списке и не может въезжать в ЕС. Как ему удалось обойти санкции, читайте по ссылке.
Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Нормандский формат МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Дмитрий Козак Украина – Россия Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Уже не царь? Как Путин начал ликвидировать Россию
сегодня , 11:30 Уже не царь? Как Путин начал ликвидировать Россию
Олександр Гольц
Война Коломойского против Украины продолжается: чего ждать дальше?
сегодня , 08:40 Война Коломойского против Украины продолжается: чего ждать дальше?
Світлана Заліщук
Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
13 мая , 22:00 Украинцы готовы к переменам? Одна показательная ситуация
Уляна Супрун