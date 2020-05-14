Про ігри за нашою спиною не йдеться, – Кулеба про таємні переговори РФ та Німеччини

Заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак попри санкції потрапив на переговори про Донбас до Берліну. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна заздалегідь знала про зустріч представників Росії та Німеччини.

Перемовини в Берліні пов'язані з активним підходом України до врегулювання ситуації на Донбасі, заявив очільник МЗС Кулеба, пише "РБК-Україна".

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Україні було відомо про переговори Берліна і Москви

За словами Кулеби, Україна заздалегідь знала про зустріч.

Заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака запросили у Берлін на переговори через відсутність прогресу РФ у виконанні мінських угод. А також через активний підхід до питання України, яка, зокрема, пропонує підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

Україна знала про цей візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він пройшов. Тому ні про які ігри за нашою спиною не йдеться,

– зазначив Кулеба.

Та додав, що в України з партнерами є щодо цього правило: нічого не вирішувати за спиною один одного.

Для чого проводили зустріч

Міністр наголосив, що справа зрушить з місця, якщо буде конструктивна взаємодія зі сторони Росії. Для цього й була потрібна зустріч у Берліні.

"За цією логікою міністр Маас (голова МЗС Німеччини – 24 канал) зміг після моєї з ним розмови залучити до переговорів в нормандському форматі голову МЗС Росії Лаврова", – додав Кулеба.

Він також зазначив, що Україна вдячна німецькій стороні за її намагання долучити до діалогу РФ.

Що відомо про переговори у Берліні