Меркель выступила за сохранение санкций против России

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы сохранить санкции против Российской Федерации до тех пор, пока страна не начнет соблюдать Минские договоренности.

Однако Меркель добавляет, что Евросоюзу и России нужны новые импульсы для диалога. Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает "РБК-Украина".

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"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям", – заявила Меркель.

По ее словам, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет решена ситуация с военным конфликтом на Донбассе.

Скандал в Германии из-за санкций в отношении России