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Меркель выступила за сохранение санкций против России

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Ангела Меркель выступает за продолжение санкций
Ангела Меркель выступает за продолжение санкций / Getty Images

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы сохранить санкции против Российской Федерации до тех пор, пока страна не начнет соблюдать Минские договоренности.

Однако Меркель добавляет, что Евросоюзу и России нужны новые импульсы для диалога. Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает "РБК-Украина".

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"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям", – заявила Меркель.

По ее словам, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет решена ситуация с военным конфликтом на Донбассе.

Скандал в Германии из-за санкций в отношении России

  • Недавно в Германии разгорелся скандал вокруг санкций в отношении России. Бывший канцлер страны, а теперь близкий друг Путина и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер выступил с заявлением, что санкции против России надо снять. Он назвал их "бессмысленными" и заявил, что Россия никогда не вернет Крым.
     
  • В ответ на это посол Украины в Германии заявил, что слова Шредера являются ничем иным, как "криком отчаяния". И предложил ему пари – что Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика.
     
  • Такие слова еще больше разозлили Шредера, который в интервью назвал украинского дипломата "карликом". В украинском МИД такие слова назвали "низкими" и "подлыми" и предостерегли европейских политиков, чтобы они не имели дел с российскими чиновниками.
Автор: Игорь Садженица
Теги: Санкции Ангела Меркель Новости Украины Новости политики
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