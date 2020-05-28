Меркель выступила за сохранение санкций против России
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за то, чтобы сохранить санкции против Российской Федерации до тех пор, пока страна не начнет соблюдать Минские договоренности.
Однако Меркель добавляет, что Евросоюзу и России нужны новые импульсы для диалога. Об этом Меркель заявила на форуме, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает "РБК-Украина".
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"Если не будет прогресса в минском процессе, то нам нужно будет соблюдать санкции. С другой стороны, председательство в ЕС дает нам возможность предоставить новые импульсы отношениям", – заявила Меркель.
По ее словам, нарушения фундаментальных правил международного права необходимо называть своими именами. Поэтому санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока не будет решена ситуация с военным конфликтом на Донбассе.
Скандал в Германии из-за санкций в отношении России
- Недавно в Германии разгорелся скандал вокруг санкций в отношении России. Бывший канцлер страны, а теперь близкий друг Путина и глава совета директоров "Роснефти" Герхард Шредер выступил с заявлением, что санкции против России надо снять. Он назвал их "бессмысленными" и заявил, что Россия никогда не вернет Крым.
- В ответ на это посол Украины в Германии заявил, что слова Шредера являются ничем иным, как "криком отчаяния". И предложил ему пари – что Крым вернется в Украину еще при жизни немецкого политика.
- Такие слова еще больше разозлили Шредера, который в интервью назвал украинского дипломата "карликом". В украинском МИД такие слова назвали "низкими" и "подлыми" и предостерегли европейских политиков, чтобы они не имели дел с российскими чиновниками.