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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Шредер назвав українського посла "карликом", друг Путіна міг бути п'яним під час інтерв'ю

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Щредер та Путін
Щредер та Путін / Washington Post

Колишній німецький канцлер Герхард Шредер завів подкаст. Під час першого випуску близький друг Путіна та глава ради директорів "Роснафти" згадав і про українського посла в Німеччині Андрія Мельника, назвавши його "карликом". Все через критику в бік Шредера.

Свій подкаст Шредер назвав Agenda. Допомагає його вести колишня прессекретарка Шредера Бела Анда. Фактично її PR-компанія і продюсує проєкт, який передбачає 8 програм, пише DW.

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Перший з них був присвячений боротьбі з коронавірусом. І все було б нічого, якби в кінці Шредер не вирішив би згадати і про Росію. А саме – про санкції проти неї.

"Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і стосовно Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?" – запитує Шредер. "Посол, так", - підказує Анда. "Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні... Це нікого не цікавить, навіть в Німеччині", – говорить Шредер.

Після цих слів, як відзначають німецькі ЗМІ, на записі відчутна склейка, після якої звучить вже інше питання. Відтак що дальше Шредер говорив на цю тему – невідомо. Варто відзначити, що Шредер не називає імені українського посла Андрія Мельника.

Видання Süddeutsche Zeitung ставить під сумнів слова Бели Анди, що під час запису цього подкасту-інтерв'ю вони вживали тільки воду та каву.

Скандал між Шредером та Мельником

Причиною для напружених відносин між Герхардом Шредером та Андрієм Мельником є інтерв'ю українського посла газеті Tagesspiegel, в якому він розкритикував позицію колишнього канцлера Німеччини. Останній на сторінках цього ж видання виступав за скасування санкцій проти Росії, які запровадили на країну через військову агресію проти України. Самі санкції він назвав "безглуздими", і заявив, що Росія ніколи не поверне Крим.

Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю" та запропонував йому парі – шо Крим повернеться до України ще за життя німецького політика. Посол додав, що у випадку програшу парі він готовий віддати німецькому політику пляшку массандрівського вина 1975 року.

Що відомо про Герхарда Шредера

Герхард Шредер – давній товариш Володимира Путіна. Двічі обіймав посаду німецького канцлера. У 2005 році програв вибори до Бундестагу, але згодом, за кілька місяців, почав працювати в компанії "Газпром", зокрема на проєкті газопроводу "Північний потік". Згодом очолив раду директорів компанії "Північний потік-2".

У 2017 році Шредера призначили головою ради директорів "Роснафти", що перебуває під західними санкціями. Німецькі газети пишуть, що російські компанії щорічно платять ексканцлеру майже мільйон євро.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України Новини політики
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