Шредер назвав українського посла "карликом", друг Путіна міг бути п'яним під час інтерв'ю
Колишній німецький канцлер Герхард Шредер завів подкаст. Під час першого випуску близький друг Путіна та глава ради директорів "Роснафти" згадав і про українського посла в Німеччині Андрія Мельника, назвавши його "карликом". Все через критику в бік Шредера.
Свій подкаст Шредер назвав Agenda. Допомагає його вести колишня прессекретарка Шредера Бела Анда. Фактично її PR-компанія і продюсує проєкт, який передбачає 8 програм, пише DW.
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Перший з них був присвячений боротьбі з коронавірусом. І все було б нічого, якби в кінці Шредер не вирішив би згадати і про Росію. А саме – про санкції проти неї.
"Не варто докучати один одному санкціями. Я намагався вказати, що це справедливо і стосовно Росії. Чому тоді чи то посол, чи то колишній міністр закордонних справ, якийсь карлик з України, мене критикує?" – запитує Шредер. "Посол, так", - підказує Анда. "Так, так, якийсь карлик з України, якісь критичні... Це нікого не цікавить, навіть в Німеччині", – говорить Шредер.
Після цих слів, як відзначають німецькі ЗМІ, на записі відчутна склейка, після якої звучить вже інше питання. Відтак що дальше Шредер говорив на цю тему – невідомо. Варто відзначити, що Шредер не називає імені українського посла Андрія Мельника.
Видання Süddeutsche Zeitung ставить під сумнів слова Бели Анди, що під час запису цього подкасту-інтерв'ю вони вживали тільки воду та каву.
Скандал між Шредером та Мельником
Причиною для напружених відносин між Герхардом Шредером та Андрієм Мельником є інтерв'ю українського посла газеті Tagesspiegel, в якому він розкритикував позицію колишнього канцлера Німеччини. Останній на сторінках цього ж видання виступав за скасування санкцій проти Росії, які запровадили на країну через військову агресію проти України. Самі санкції він назвав "безглуздими", і заявив, що Росія ніколи не поверне Крим.
Андрій Мельник такі заяви Шредера назвав "криком відчаю" та запропонував йому парі – шо Крим повернеться до України ще за життя німецького політика. Посол додав, що у випадку програшу парі він готовий віддати німецькому політику пляшку массандрівського вина 1975 року.
Що відомо про Герхарда Шредера
Герхард Шредер – давній товариш Володимира Путіна. Двічі обіймав посаду німецького канцлера. У 2005 році програв вибори до Бундестагу, але згодом, за кілька місяців, почав працювати в компанії "Газпром", зокрема на проєкті газопроводу "Північний потік". Згодом очолив раду директорів компанії "Північний потік-2".
У 2017 році Шредера призначили головою ради директорів "Роснафти", що перебуває під західними санкціями. Німецькі газети пишуть, що російські компанії щорічно платять ексканцлеру майже мільйон євро.