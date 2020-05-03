Український посол у Німеччині запропонував парі Шредеру щодо Криму

Заклики колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера зняти санкції з Росії свідчать про те, що вони діють. Український посол у ФРН Андрій Мельник запропонував Шредеру парі, що за його життя Крим повернеться до України.

Заяви Шредера виданню Tagesspiegel посол назвав "криком відчаю". Про це Андрій Мельник повідомив у коментарі Укрінформу.

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Чим голосніше пан Шредер та інші лобісти мілітаристської Москви на кожному розі волають про те, що запроваджені проти Росії санкції є нібито "безглуздими", тим більш очевидним є для німецької громадськості той факт, що санкції ЄС та США чудово діють та надзвичайно боляче б'ють у саме серце і без того кволої російської економіки, а відтак і політичного керівництва,

– заявив Мельник.

Мельник наголосив, що усі зусилля лобіста Кремля – марні, адже німецька влада та суспільство підтримують Україну щодо питання російської агресії. Також, у відповідь на заяву Шредера, що Крим завжди буде російським, дипломат запропонував колишньому канцлеру ФРН парі.

Хотілося б оголосити цьому 76-річному експолітику та топлобісту Кремля своєрідне парі: ще за його життя Крим неодмінно повернеться у лоно матері-України. Це так само очевидно, як і те, що сонце встає на Сході і сідає на Заході,

– сказав посол.

Зверніть увагу! Ексканцлер ФРН у 1998 – 2005 роках Герхард Шредер є керівником ради директорів державної компанії "Роснефть" та головою ради акціонерів Nord Stream AG.

Колишній канцлер Німеччини потрапив до списку "Миротворця". Його звинувачують у "замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, а також у виправданні збройної агресії Росії проти України".

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