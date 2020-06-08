Послы Евросоюза 10 июня продлят санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. В частности, говорится о запрете странам-членам ЕС инвестировать в оккупированный полуостров.

Санкції щодо Криму діють з 2014 року

Санкції, дію яких продовжать 10 червня, запровадили ще у 2014 році. Про плани ЄС продовжити санкції повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк у твіттері.

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Посли ЄС в середу (10 червня – 24 канал) дадуть "зелене світло" на продовження заборони ЄС інвестувати в Крим ще на рік,

– написав Юзвяк.

У чому полягають санкції:

заборона на ввезення товарів з Криму, якщо вони не мають українських сертифікатів;

заборону заходити до Криму круїзним суднам, які плавають під прапорами країн-членів ЄС або підконтрольні державі-члену об'єднання;

заборону на купівлю компаніями з ЄС майна і підприємств на окупованій території;

товари та технології для секторів транспорту, телекомунікацій і енергетики не можна постачати кримським компаніям або іншим покупцям для використання на півострові.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU's #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020

Зверніть увагу! Термін дії чинних санкцій Євросоюзу щодо Криму закінчується 23 червня 2020 року. Затвердити продовження дії заборони на інвестиції в Крим мають на засіданні Ради ЄС.