Россия назвала свою атомную субмарину в честь князя Киевской Руси. Министерство обороны РФ причислило к военно-морскому флоту новейшую атомную подводную лодку "Князь Владимир".

Как пишет агентство "Интерфакс-Россия" со ссылкой на Минобороны, торжественная церемония состоялась на предприятии "Севмаш" в Северодвинске.

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Подводный крейсер назвали именем князя Владимира, крестителя Киевской Руси. Заметим, что сначала корабль должен был получить название "Святитель Николай" – в честь одноименного святого.

Субмарина оборудована твердотопливной трехступенчатой ​​ракетой "Булава", которая способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков.

На воде судно может достигать максимальной скорости в 15 узлов, а под водой – 29 узлов. На борту могут находиться 107 членов экипажа, в том числе и 55 офицеров.



Атомная подводная лодка "Князь Владимир" / Фото Baltnews

Это уже четвертая субмарина такого типа. И вторая, которую назвали именем киевского князя. Первую назвали в честь Владимира Мономаха.