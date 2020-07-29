На 112 каналі, що за документами належить близькому соратнику Віктора Медведчука Козаку, показували вітання патріарха РПЦ Кирила. Він у характерному дусі "наших братніх народів" привітав людей зі святом хрещення Русі.

Про те, що в ефірі українського телеканалу крутили патріарха Кирила – головного тримача російських "духовних скрєпів", заважив у своєму телеграм-каналі Сергій Стерненко.

Нещодавно Патріарх Кирил освятив головний пропагандистський храм армії РФ

Про що говорив Кирил

Ефірний час йому виділили у рамках програми "Святковий прайм" у день хрещення Володимиром Київської Русі 28 липня. Привітання записали у форматі питань-відповідей.

Питання висвітлювали на екрані, аби їх могли бачити глядачі. Підкреслимо: вони були написані російською мовою.



Питання для Кирила / Скриншот із відео

Кирил говорив про важливість цієї події в історії народу, його непересічності і все у такому ж пафосному дусі.

Звісно, не обійшлося у промові про підтримку дружніх стосунків між народами у дусі "брати навіки".

Для того, щоб у народів не було конфліктів один з одним, потрібно вміти не просто поважати народ, а й мати можливість і здатність щось від себе давати іншим,

– сказав Кирил.

Фрагмент із привітанням Кирила 112 канал виклав на свій ютуб-канал – дивіться відео