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      Путін заборонив українцям володіти землею в Криму

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      Путін заборонив українцям володіти землею в Криму / Колаж 24 каналу

      Право власності на землю в окупованому Криму громадяни України отримати не можуть. Президент РФ Володимир Путін окремим указом визначив, що таке право матимуть лише люди з російським паспортом. У "Слузі народу" просять український уряд відреагувати.

      Путін окремим указом заборонив давати землю в Криму людям без паспорта РФ

      Текст указу, який датований 20 березня, опублікували на офіційному порталі російської влади. 

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      У документі визначено райони, у яких земельні ділянки не можуть бути у власності людей, що не мають паспорта громадянина Росії:

      • Бахчисарайський,
      • Джанкойський,
      • Кіровський,
      • Красноперекопський,
      • Ленінський,
      • Нижньогірський,
      • Роздольненський,
      • Сакський,
      • Сімферопольський,
      • Радянський,
      • Чорноморський.

      Згадано там також і прикордонні ділянки територій Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти. Загалом мовиться про майже всю територію півострова, окупованого Росією у 2014 році.

      Нагадаємо, за оцінками експертів, до Криму з території Росії переїхали понад пів мільйона людей. Навіть офіційно Росія визнає, що 280 тисяч росіян переселилися на півострів.

      Що кажуть в Україні

      Народний обранець із фракції "Слуга народу" Віталій Безгін написав до уряду депутатське звернення з вимогою терміново відреагувати на указ Путіна. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці. Дії Кремля політик назвав "новим етапом тиску".

      Кримчан, які відмовилися отримати російський паспорт, відтепер ще більше обмежують у правах. Україні потрібна швидка дипломатична реакція на ці події,
      – наполягає Безгін.

      Реакції депутат чекає у першу чергу від віцепрем'єра з питань реінтеграції окупованих територій Резникова, міністра закордонних справ Кулеби та представника президента в Криму Кориневича.

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      Зазначимо, востаннє в уряді реагували на події у Криму 18 березня. Тоді мовилося про візит Путіна на окупований півострів. 

      18 березня 2014 року, нагадаємо, Володимир Путін та самопроголошена "влада" захопленого Криму уклали злочинний договір про прийняття Криму до складу Росії. Відтоді минуло вже 6 років.

      Усе про те, як Росія вкрала в України Крим – читайте у матеріалі 24 каналу. 

      У Китаї чоловік помер від хантавірусу – ще одного вірусу тваринного походження
      24 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Кабінет Міністрів України Слуга народу Ринок землі Володимир Путін Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України
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