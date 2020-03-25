Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму
Право собственности на землю в оккупированном Крыму граждане Украины получить не могут. Президент РФ Владимир Путин отдельным указом определил, что такое право будут иметь только люди с российским паспортом. В "Слуге народа" просят украинское правительство отреагировать.
Путин отдельным указом запретил давать землю в Крыму людям без паспорта РФ
Текст указа, датированный 20 марта, опубликовали на официальном портале российской власти.
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В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности людей, не имеющих паспорта гражданина России:
- Бахчисарайский,
- Джанкойский,
- Кировский,
- Красноперекопский,
- Ленинский,
- Нижнегорский,
- Раздольненский,
- Сакский,
- Симферопольский,
- Советский,
- Черноморский.
Упомянуты там также и пограничные участки территорий Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты. В общем речь идет о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.
Напомним, по оценкам экспертов, в Крым с территории России переехали более полумиллиона человек. Даже официально Россия признает, что 280 тысяч россиян переселились на полуостров.
Что говорят в Украине
Народный избранник из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин написал к правительству депутатское обращение с требованием срочно отреагировать на указ Путина. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Действия Кремля политик назвал "новым этапом давления".
Крымчан, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничивают в правах. Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на эти события,
– настаивает Безгин.
Реакции депутат ждет в первую очередь от вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Резникова, министра иностранных дел Кулебы и представителя президента в Крыму Кориневича.
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Отметим, последний раз в правительстве реагировали на события в Крыму 18 марта. Тогда говорилось о визите Путина на оккупированный полуостров.
18 марта 2014, напомним, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о принятии Крыма в состав России. С тех пор прошло уже 6 лет.
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