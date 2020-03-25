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      Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму

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      Право собственности на землю в оккупированном Крыму граждане Украины получить не могут. Президент РФ Владимир Путин отдельным указом определил, что такое право будут иметь только люди с российским паспортом. В "Слуге народа" просят украинское правительство отреагировать.

      Путин отдельным указом запретил давать землю в Крыму людям без паспорта РФ

      Текст указа, датированный 20 марта, опубликовали на официальном портале российской власти. 

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      В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности людей, не имеющих паспорта гражданина России:

      • Бахчисарайский,
      • Джанкойский,
      • Кировский,
      • Красноперекопский,
      • Ленинский,
      • Нижнегорский,
      • Раздольненский,
      • Сакский,
      • Симферопольский,
      • Советский,
      • Черноморский.

      Упомянуты там также и пограничные участки территорий Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты. В общем речь идет о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.

      Напомним, по оценкам экспертов, в Крым с территории России переехали более полумиллиона человек. Даже официально Россия признает, что 280 тысяч россиян переселились на полуостров.

      Что говорят в Украине

      Народный избранник из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин написал к правительству депутатское обращение с требованием срочно отреагировать на указ Путина. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке. Действия Кремля политик назвал "новым этапом давления".

      Крымчан, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничивают в правах. Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на эти события,
      – настаивает Безгин.

      Реакции депутат ждет в первую очередь от вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Резникова, министра иностранных дел Кулебы и представителя президента в Крыму Кориневича.

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      Отметим, последний раз в правительстве реагировали на события в Крыму 18 марта. Тогда говорилось о визите Путина на оккупированный полуостров. 

      18 марта 2014, напомним, Владимир Путин и самопровозглашенная "власть" захваченного Крыма заключили преступный договор о принятии Крыма в состав России. С тех пор прошло уже 6 лет.

      Все о том, как Россия украла у Украины Крым – читайте в материале 24 канала. 

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      24 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Слуга народа Рынок земли Владимир Путин Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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