Путин запретил украинцам владеть землей в Крыму

Право собственности на землю в оккупированном Крыму граждане Украины получить не могут. Президент РФ Владимир Путин отдельным указом определил, что такое право будут иметь только люди с российским паспортом. В "Слуге народа" просят украинское правительство отреагировать.

Путин отдельным указом запретил давать землю в Крыму людям без паспорта РФ

Текст указа, датированный 20 марта, опубликовали на официальном портале российской власти.

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В документе определены районы, в которых земельные участки не могут быть в собственности людей, не имеющих паспорта гражданина России:

Бахчисарайский,

Джанкойский,

Кировский,

Красноперекопский,

Ленинский,

Нижнегорский,

Раздольненский,

Сакский,

Симферопольский,

Советский,

Черноморский.

Упомянуты там также и пограничные участки территорий Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты. В общем речь идет о почти всей территории полуострова, оккупированного Россией в 2014 году.

Напомним, по оценкам экспертов, в Крым с территории России переехали более полумиллиона человек . Даже официально Россия признает, что 280 тысяч россиян переселились на полуостров.

Что говорят в Украине

Народный избранник из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин написал к правительству депутатское обращение с требованием срочно отреагировать на указ Путина. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке . Действия Кремля политик назвал "новым этапом давления".

Крымчан, которые отказались получить российский паспорт, теперь еще больше ограничивают в правах. Украине нужна быстрая дипломатическая реакция на эти события,

– настаивает Безгин.

Реакции депутат ждет в первую очередь от вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Резникова, министра иностранных дел Кулебы и представителя президента в Крыму Кориневича.

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Отметим, последний раз в правительстве реагировали на события в Крыму 18 марта. Тогда говорилось о визите Путина на оккупированный полуостров.